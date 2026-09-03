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¡Ruleta rusa! El Dinamo prescinde del dúo brasileño tras el extraño drama en las pruebas médicas
Se cae el doble acuerdo ruso
El Dinamo de Moscú ha cancelado los fichajes del delantero de Botafogo Matheus Martins y del extremo de Flamengo Gonzalo Plata después de rechazar a ambos jugadores durante los reconocimientos médicos. Las dos estrellas ya habían llegado a Rusia durante el fin de semana y posaron con bufandas del club en el aeropuerto antes de este giro repentino.
La operación frustrada por Martins estaba valorada en 7 millones de euros fijos más 1 millón de euros en bonus. El traspaso de Plata iba a reportar a Flamengo 60 millones de reales fijos, además de 12 millones de reales en posibles variables.
La decisión ha provocado una gran indignación en Río de Janeiro, y tanto Botafogo como Flamengo prometen ahora emprender acciones legales contra el club ruso.
- Fotoarena
Martins responde al club ruso
Según Globo, de vuelta en Botafogo, Martins expresó su total sorpresa por el resultado de sus pruebas médicas. El delantero rechazó con firmeza las afirmaciones y señaló su continuidad física en los partidos en Brasil.
El extremo señaló que completó todas las evaluaciones físicas en Rusia sin ningún problema después de disputar 38 partidos esta temporada.
«No estoy en absoluto de acuerdo con la decisión médica del club ruso, que, casualmente, adoptó la misma postura con otro jugador que llegó aquí conmigo», declaró Martins. «Sigo con mi carrera como siempre: con dedicación y buscando siempre mi mejor versión».
El Dínamo defiende la cancelación repentina
El Dinamo de Moscú emitió un comunicado oficial en el que explicó su decisión de abandonar ambas operaciones. El club afirmó que actuó en línea con sus planes estratégicos a largo plazo al decidir no cerrar los traspasos.
Según el comunicado del Dinamo, los acuerdos se cancelaron por «una serie de razones» después de que los clubes alcanzaran acuerdos.
«De acuerdo con los entendimientos establecidos entre los clubes brasileños y el Dinamo, Plata y Martins regresarán a Brasil para reincorporarse a sus respectivos equipos», confirmó el club ruso.
- Getty Images Sport
Regreso al fútbol brasileño
Ambos jugadores viajarán ahora de vuelta a Sudamérica para reincorporarse a sus respectivas plantillas durante lo que resta de la temporada nacional.
Martins se reintegrará en la dinámica del Botafogo, mientras que Plata se prepara para retomar la actividad con el primer equipo del Flamengo.
Con el drama del mercado de fichajes ya resuelto, Botafogo y Flamengo se centrarán en sus procedimientos legales contra el Dinamo de Moscú mientras trabajan para devolver a ambos atacantes a los terrenos de juego.
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