Antes del giro de guion, Pinto lanzó un llamamiento público para recaudar 2,5 millones de euros (2,1 millones de libras) para su propia seguridad, lanzando una seria advertencia sobre su integridad. Declaró en X: «Dadas estas circunstancias, no tengo otra alternativa que trasladarme, en los próximos días, a un lugar no revelado durante un periodo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al grave riesgo de un intento de asesinato contra mí».

Tras la restitución, Pinto acudió a las redes sociales para agradecer a la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcao Judice, mientras criticaba duramente a la comisión responsable de la retirada inicial.

«Expreso mi agradecimiento por la medida adoptada por la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcao Judice, que restableció la legalidad al revocar una decisión tomada por los miembros de la Comisión responsable del Programa de Protección de Testigos de Portugal, que actuaron en clara violación de la ley y con un manifiesto abuso de poder», escribió Pinto.

«Se trata de una situación particularmente grave, más aún porque, dadas sus funciones, los miembros de esta Comisión tienen una responsabilidad mayor de defender el Estado de derecho y salvaguardar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos que, debido a la naturaleza específica del Programa, se encuentran en una situación especialmente vulnerable e incierta».



