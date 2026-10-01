Rui Pinto, denunciante del Manchester City, pierde el estatus de testigo protegido en Portugal tras un veredicto de culpabilidad «histórico»

Según The Guardian, las autoridades portuguesas han revocado oficialmente la condición de testigo protegido de Pinto. El hacker de 37 años, que fundó la web Football Leaks, entró originalmente en el programa estatal de protección en 2020 después de dar a la policía acceso a millones de archivos confidenciales.

A pesar de una agresión física en Lisboa el pasado mes de abril que dejó a Pinto con un moratón en la ceja, la policía local ha considerado de forma controvertida que la amenaza actual para su seguridad es baja. Según se informa, los funcionarios han aconsejado al portugués que limite estrictamente su uso de las redes sociales y que permanezca alerta durante las interacciones familiares.

Esta retirada abrupta de la seguridad llega inmediatamente después de que la Premier League declarara al Manchester City culpable de 114 cargos financieros. La filtración inicial de datos de Pinto, compartida con Der Spiegel en 2018, sirvió como principal catalizador de la investigación de nueve años sobre las prácticas contables del club del Etihad.



