Rudi Voller confirma que Jurgen Klopp descartará la convocatoria de 44 jugadores de Alemania para un grupo más reducido en noviembre

Voller subrayó que la convocatoria masiva fue simplemente una medida puntual pensada para facilitar la transición del nuevo cuerpo técnico. En una entrevista con Bild am Sonntag, Voller dijo: "Noviembre es cuando cuenta, entonces veremos la lista reducida de Jurgen. Ya no habrá 44 jugadores convocados".

También insistió en que el grupo actual "tampoco está cerrado", lo que supone un mensaje de ánimo para jugadores que se quedaron fuera, como Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier y Leroy Sane.