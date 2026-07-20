Rudi García deja la selección de Bélgica. Tras dirigir a los Diablos Rojos en este Mundial —etapa que comenzó el 24 de enero de 2025—, el técnico francés, con experiencia en nuestra liga al haber entrenado a Roma y Nápoles, ha decidido no renovar de mutuo acuerdo su contrato, que vencía al final del torneo. Lo anunció en sus redes, agradeciendo a la Federación Belga y explicando sus motivos.
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Rudi García ya no es el seleccionador de Bélgica: «Hemos decidido poner fin a la excelente trayectoria de los últimos 18 meses. Fuimos los únicos que le marcamos un gol a España»
EL MENSAJE
Tras reunirme con la Federación, he decidido no seguir tras 18 meses de buen trabajo. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre las ocho mejores selecciones del mundo. Solo España, los nuevos campeones —a los que fuimos los únicos en marcar un gol en ocho partidos—, nos impidió avanzar en la competición más prestigiosa. Quiero agradecer a este gran grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron en el Mundial, incluso de madrugada», concluye el mensaje de Rudi García.
EL BALANCE DE GARCÍA
«Ahora estoy listo para nuevos retos, ya sea con una selección o con un club. Le deseo mucha suerte a Bélgica en su renovación con la nueva generación que ayudé a iniciar», añadió Rudi García en su despedida. En 20 partidos al frente de Bélgica logró 12 victorias, 6 empates y 2 derrotas, y llevó al equipo al último Mundial, donde España lo eliminó en cuartos de final en los minutos finales.
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