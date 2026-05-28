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Rúben Dias quiere marcharse. La salida de Pep Guardiola le empuja a buscar un traspaso de 60 millones de euros este verano, con Real Madrid, Bayern de Múnich y PSG interesados
Un pilar de la defensa busca salir del equipo
Según CaughtOffside, Dias planea dejar el City este verano tras la salida de Guardiola. El central de 29 años, que llegó en 2020 y ha jugado 255 partidos, se siente inquieto por los cambios técnicos en el Etihad. Aunque su contrato vence en 2029, su cláusula rondaría los 60 millones de euros, lo que ha despertado el interés del Real Madrid, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain.
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Se buscan nuevos retos
Según los informes, el defensa busca un nuevo reto fuera del Etihad Stadium y el interés de los grandes clubes europeos hace probable su traspaso este verano. El internacional portugués estudia estas opciones mientras define sus objetivos a largo plazo de cara a la reapertura del mercado.
Aumenta el interés por Dias
El Madrid ve a Dias como el líder defensivo que necesita y busca reemplazar a los veteranos David Alaba y Antonio Rüdiger. Según CaughtOffside, también interesa su compañero Josko Gvardiol. Tras quedar segundo en la Premier 2025-26, el City no quiere perder piezas clave en plena transición técnica.
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Los defensas se enfrentan a pruebas decisivas
El City debe esforzarse por retener a su plantilla de élite la próxima temporada, tras una campaña por debajo de sus estándares. Después de perder a su entrenador, el club no puede permitirse ceder a dos defensas clave a rivales europeos. Mientras tanto, Dias se concentra con Portugal, que disputará el Mundial contra la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en el Grupo K.