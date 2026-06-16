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Ruben Amorim regresa tras su paso breve y poco exitoso por el Manchester United. El AC Milan lo nombra entrenador jefe; así, la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic tendrá nuevo técnico en San Siro
El AC Milan confirma a su nuevo entrenador
El AC Milan ha anunciado oficialmente a Amorim como nuevo entrenador del primer equipo masculino. Tras ser destituido del Manchester United a principios de año, el técnico de 41 años regresa para sustituir a Massimiliano Allegri.
Ha firmado un contrato de dos años, hasta 2028, con un sueldo base de 3,5 millones de euros por temporada más primas por clasificarse a la Liga de Campeones. El club, que lleva años siguiéndolo, confía en que su enfoque táctico moderno revitalice una plantilla con talentos como Pulisic.
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El entrenador del RedBird elogia la identidad táctica moderna del equipo
Gerry Cardinale, socio director de RedBird Capital Partners, aprobó la operación y mostró su entusiasmo por este nuevo rumbo. Amorim se labró su reputación en el Sporting CP, donde ganó dos ligas portuguesas con un estilo de juego muy eficaz. «Llevamos años siguiendo a Rúben y su etapa en el Sporting es realmente impresionante y refleja el estilo de juego que buscamos. Es uno de los entrenadores mejor preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso y con una identidad futbolística moderna que se caracteriza por dominar los partidos mediante la posesión, un sistema de presión moderno y un enfoque táctico claro», afirmó Gerry Cardinale. «Rúben apuesta por un fútbol ofensivo, con presión alta y transiciones rápidas que generan más goles. Su filosofía encaja con nuestra visión, y sus cualidades de liderazgo y su trabajo en la formación de jugadores nos han impresionado. Creemos en él y estamos encantados de darle la bienvenida al club».
Amorim asume el reto de San Siro
Aunque planeaba tomarse un año sabático tras dejar Old Trafford, el entrenador no pudo resistirse al siete veces campeón de Europa. Su rápido regreso también supone un importante alivio económico para el Manchester United, que se enfrentaba a una indemnización de 16,7 millones de libras. Tras su presentación oficial, el portugués expresó su profunda admiración por el gigante italiano. «Hay ambiciones que te acompañan toda la carrera, y entrenar al AC Milan siempre ha sido una de las mías», afirmó Rúben Amorim. «Sé lo que significa este club: historia, prestigio y una gran afición mundial. Acepto el reto con orgullo y entusiasmo, consciente de lo que representan estos colores. Estoy deseando empezar y vivir cada día la pasión del AC Milan».
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¿Qué le depara el futuro al AC Milan?
Amorim viajará a Italia para preparar las próximas temporadas de la Serie A y la Europa League con su cuerpo técnico. Mientras, el AC Milan busca un director deportivo: Markus Krosche y Devin Ozek son los candidatos. Juntos afrontarán la tarea de reconstruir la plantilla.