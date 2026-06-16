El AC Milan ha anunciado oficialmente a Amorim como nuevo entrenador del primer equipo masculino. Tras ser destituido del Manchester United a principios de año, el técnico de 41 años regresa para sustituir a Massimiliano Allegri.

Ha firmado un contrato de dos años, hasta 2028, con un sueldo base de 3,5 millones de euros por temporada más primas por clasificarse a la Liga de Campeones. El club, que lleva años siguiéndolo, confía en que su enfoque táctico moderno revitalice una plantilla con talentos como Pulisic.



