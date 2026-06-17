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Ruben Amorim quiere superar a Manchester United y Manchester City en la lucha por el fichaje, pues el nuevo técnico del AC Milan sigue de cerca a dos estrellas del Sporting de Lisboa
Amorim señala a sus principales objetivos
Según Sky Sport Italia, Amorim ya ha elegido sus primeros fichajes con la directiva rossonera. Quiere traer a Italia a dos viejos conocidos que brillaron con él en Lisboa: el capitán del Sporting, Hjulmand, y el delantero Trincao.
Así, el gigante de la Serie A competiría con el campeón de la Premier, el Manchester City, que ya mostró interés en el centrocampista de 26 años.
- AFP
El valor táctico de la pareja del Sporting
El interés por Hjulmand resulta intrigante, sobre todo por el seguimiento del Manchester United en los últimos meses. El Sporting primero exigió los 80 millones de su cláusula, pero ahora aceptaría entre 40 y 50 millones.
Trincao, muy valorado por el técnico por su versatilidad en las tres posiciones de ataque, completaría el fichaje. El Milan confía en que ambos refuerzos doten al equipo de un juego más dinámico y moderno la próxima temporada.
Cardinale respalda la nueva visión ofensiva
Gerry Cardinale, propietario del club, respaldó el nombramiento de Amorim y destacó su visión a largo plazo de un fútbol ofensivo. «Es uno de los entrenadores más preparados e innovadores de Europa: joven, ambicioso, con identidad clara y un enfoque táctico definido. Rúben cree en un fútbol de alta intensidad que encaja con nuestra visión», afirmó.
El empresario estadounidense está convencido de que, con los refuerzos que pide el técnico, el equipo crecerá en España y Europa, marcando el inicio de una nueva etapa para este histórico club.
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¿Qué les depara el futuro a los Rossoneri?
La pretemporada ya asoma y se espera que el Milan presente sus primeras ofertas oficiales al Sporting para sondear su firmeza antes de que reaccionen otros rivales. Las negociaciones se acelerarán, pues el club italiano quiere cerrar ambos fichajes antes de su concentración veraniega. Conseguir a Hjulmand y Trincao enviaría un mensaje contundente a Europa: los rossoneri están listos para dominar bajo su nuevo liderazgo.