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Ruben Amorim ofrece una importante actualización sobre el futuro de Rafael Leao en el AC Milan en medio de la especulación sobre su traspaso
Cambio de postura sobre el traspaso en el Milan
Durante gran parte del inicio del verano, parecía que Leao y el Milan se dirigían hacia una separación definitiva. El jugador había insinuado que su ciclo en Italia estaba llegando a su fin, mientras que la cúpula del club parecía dudar a la hora de ampliar su contrato actual, que se extiende hasta junio de 2028. Sin embargo, la dinámica del mercado ha cambiado considerablemente en las últimas semanas. Los informes indican ahora que Leao y el Milan ya no tienen claro que quieran separarse, lo que supone un importante giro de guion con respecto a las posturas que mantenían al término de la temporada anterior.
Este cambio de postura se produce en medio de la falta de interés concreto por parte de los clubes con mayor capacidad de gasto de Europa, en la Premier League y La Liga. Aunque ha surgido interés desde la Superliga turca, al parecer a Leao no le convence la posibilidad de marcharse a clubes como Fenerbahce, Galatasaray o Besiktas en este momento de su carrera.
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Amorim lanza una advertencia para que dejen en paz a Leao
Amorim ha abordado la persistente especulación en torno al futuro de Leao en San Siro, dibujando el perfil de un jugador que está muy lejos de buscar la puerta de salida. Hablando antes del amistoso del Milan contra el Inter en Perth, el técnico portugués destacó el ambiente positivo que rodea a su compatriota, pese a las informaciones anteriores que sugerían que el jugador estaba considerando un nuevo desafío tras varios años en la Serie A.
"Todos los jugadores están trabajando realmente bien: tanto los que empezaron desde el primer día como los que llegaron más tarde. Rafa tiene la suerte de estar en un club como el Milan, así que debería estar feliz. Siento que está feliz y motivado", dijo Amorim.
“No sé qué pasará entre ahora y el final del mercado de fichajes, pero siento que el grupo está realmente unido. Lo importante es seguir con este espíritu cuando las cosas se pongan difíciles. En este club, tienes que ganar cada partido y, para eso, tenemos que mantener el espíritu adecuado durante toda la temporada. Así que no he sentido, no he visto ninguna diferencia en Leao en comparación con los otros jugadores. Siento que todo el mundo se está preparando para empezar una temporada muy difícil".
Exigencias económicas y realidad del mercado
Los obstáculos financieros asociados a un traspaso de Leao han actuado como un importante elemento disuasorio para los posibles pretendientes. El Milan ha fijado un listón muy alto para cualquier negociación, al exigir una cantidad significativa incluso para plantearse una venta. En concreto, según se informa, el club se niega a dejar salir al internacional portugués por menos de 50 millones de euros más variables.
Sin una oferta descomunal de un gran rival europeo, Leao ha tenido la oportunidad de evaluar el proyecto deportivo que está construyendo Amorim. Las primeras señales de su relación de trabajo son positivas, y el lenguaje corporal del extremo durante la pretemporada sugiere que está abierto a continuar su camino con la famosa camiseta roja y negra.
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Satisfacción con el mercado de fichajes
A medida que el mercado de fichajes entra en su fase final, Amorim expresó su satisfacción con las operaciones realizadas hasta ahora por la directiva del Milan. Aunque reconoció que no siempre es posible conseguir todos los objetivos, cree que el grupo actual es capaz de competir por títulos en todos los frentes. El técnico portugués está centrado en construir una mentalidad ganadora que empiece desde el pitido inicial de la temporada de la Serie A, el 23 de agosto contra el Torino.
«Estoy muy contento con el equipo que tengo», añadió el entrenador. «Estamos construyendo nuestro plan de juego. También tenemos una idea para el mercado de fichajes. A veces es posible llevarla a cabo y a veces no. Pero lo más importante, ya lo dije en la rueda de prensa y lo repito, es esto: si empezamos la temporada con este equipo, creo que seremos competitivos en cada partido y que podemos ganar cada partido. Nuestra preparación es crucial porque nos ayuda a jugar de una determinada manera: ganar es lo que queremos, pero hacerlo jugando muy mal no inspiraría confianza».
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