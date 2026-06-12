Ruben Amorim o Álvaro Arbeloa podrían adelantarse a Oliver Glasner en la pugna por el puesto en el AC Milan, ya que el equipo de la Serie A prefiere la «visión» del exentrenador del Manchester United a pesar del acuerdo alcanzado con el exentrenador del Crystal Palace

El proyecto deportivo gira en torno a Ralf Rangnick, único candidato a director técnico del Milan. El seleccionador de Austria exige pleno control técnico, sin interferencias de figuras como Zlatan Ibrahimovic.

Mientras, las protestas de los aficionados con carteles que piden «Liberad a nuestro Milan» han llegado a Londres, entre el Big Ben y el London Eye, y exigen a los propietarios que liberen al club.



