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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Ruben Amorim o Álvaro Arbeloa podrían adelantarse a Oliver Glasner en la pugna por el puesto en el AC Milan, ya que el equipo de la Serie A prefiere la «visión» del exentrenador del Manchester United a pesar del acuerdo alcanzado con el exentrenador del Crystal Palace

R. Amorim
Álvaro Arbeloa
AC Milán
Serie A
Crystal Palace
Premier League
Manchester United
Real Madrid
Primera División
O. Glasner

El propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, aún no confirma al próximo entrenador pese a tener un preacuerdo con Oliver Glasner. La directiva rossoneri explora otras opciones, como Rubén Amorim y Álvaro Arbeloa, en busca de una visión técnica definida.

  • La búsqueda de un director se alarga

    El Milan aún busca sucesor para Massimiliano Allegri tras quedarse fuera de la Liga de Campeones. Aunque Glasner tiene una oferta provisional de dos años, el propietario Cardinale entrevista personalmente a candidatos que compartan su filosofía a largo plazo. Según Tuttosport, ya hay reuniones programadas con Amorim y con Matthias Jaissle, del Al-Ahli, ambos con una visión táctica más joven y abierta.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Cardinale evalúa la visión técnica

    Según «La Gazzetta dello Sport», Glasner sigue siendo el favorito tras ganar tres copas con el Crystal Palace, pero el Milan explora otras opciones. El diario italiano añade que Cardinale ha contactado a Arbeloa, ahora libre tras dejar el Real Madrid. Sin embargo, Jaissle tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros en Arabia Saudí, lo que complica su fichaje y obliga al club a estudiar con detalle cada opción.

  • La decisión de Rangnick cobra gran importancia

    El proyecto deportivo gira en torno a Ralf Rangnick, único candidato a director técnico del Milan. El seleccionador de Austria exige pleno control técnico, sin interferencias de figuras como Zlatan Ibrahimovic.

    Mientras, las protestas de los aficionados con carteles que piden «Liberad a nuestro Milan» han llegado a Londres, entre el Big Ben y el London Eye, y exigen a los propietarios que liberen al club.


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    El Milan se enfrenta a plazos cruciales

    Es urgente decidir en los próximos días, pues Rangnick ya prepara el debut de Austria ante Jordania en el Mundial. El Milan debe cerrar rápido su estructura directiva antes de que se dispare el mercado de fichajes y arranque la Serie A 2026-27 el fin de semana del 22 al 23 de agosto.

    Como la plantilla sufrirá una gran remodelación para recuperar su competitividad, la directiva debe cerrar la estructura deportiva antes de la pretemporada.