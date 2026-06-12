Getty Images Sport
Traducido por
Ruben Amorim o Álvaro Arbeloa podrían adelantarse a Oliver Glasner en la pugna por el puesto en el AC Milan, ya que el equipo de la Serie A prefiere la «visión» del exentrenador del Manchester United a pesar del acuerdo alcanzado con el exentrenador del Crystal Palace
La búsqueda de un director se alarga
El Milan aún busca sucesor para Massimiliano Allegri tras quedarse fuera de la Liga de Campeones. Aunque Glasner tiene una oferta provisional de dos años, el propietario Cardinale entrevista personalmente a candidatos que compartan su filosofía a largo plazo. Según Tuttosport, ya hay reuniones programadas con Amorim y con Matthias Jaissle, del Al-Ahli, ambos con una visión táctica más joven y abierta.
- Getty Images Sport
Cardinale evalúa la visión técnica
Según «La Gazzetta dello Sport», Glasner sigue siendo el favorito tras ganar tres copas con el Crystal Palace, pero el Milan explora otras opciones. El diario italiano añade que Cardinale ha contactado a Arbeloa, ahora libre tras dejar el Real Madrid. Sin embargo, Jaissle tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros en Arabia Saudí, lo que complica su fichaje y obliga al club a estudiar con detalle cada opción.
La decisión de Rangnick cobra gran importancia
El proyecto deportivo gira en torno a Ralf Rangnick, único candidato a director técnico del Milan. El seleccionador de Austria exige pleno control técnico, sin interferencias de figuras como Zlatan Ibrahimovic.
Mientras, las protestas de los aficionados con carteles que piden «Liberad a nuestro Milan» han llegado a Londres, entre el Big Ben y el London Eye, y exigen a los propietarios que liberen al club.
- AFP
El Milan se enfrenta a plazos cruciales
Es urgente decidir en los próximos días, pues Rangnick ya prepara el debut de Austria ante Jordania en el Mundial. El Milan debe cerrar rápido su estructura directiva antes de que se dispare el mercado de fichajes y arranque la Serie A 2026-27 el fin de semana del 22 al 23 de agosto.
Como la plantilla sufrirá una gran remodelación para recuperar su competitividad, la directiva debe cerrar la estructura deportiva antes de la pretemporada.