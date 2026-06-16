Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan. Solo falta el anuncio oficial del club, pero el técnico portugués ya firmó esta mañana su contrato por vía telemática. Firmó un contrato hasta 2028 con opción a 2029 y percibirá 3,5 millones de euros anuales más bonificaciones por clasificar a la Champions y por su recorrido en la Europa League. Tras un largo proceso de selección, Ibrahimovic y Cardinale descartaron a Jaissle, Pochettino y Glasner, y eligieron a Amorim con el respaldo de quien será el director deportivo, Markus Krösche. Nacido en 1985 y excentrocampista, sustituirá a Massimiliano Allegri, quien esta semana podría convertirse en el nuevo entrenador del Nápoles.
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Ruben Amorim, nuevo entrenador del Milan: ha firmado hasta 2028 con opción de prórroga hasta 2029
EL BALANCE EN EL MANCHESTER UNITED
Amorim busca redimirse tras su complicada etapa en el United: llegó en noviembre de 2024 para sustituir a Erik ten Hag, después de un breve interinato de Ruud van Nistelrooy, y acabó la temporada en el puesto 15 de la Premier League, el peor resultado en la historia del club. Además, perdió la final de la Europa League contra el Tottenham. La temporada siguiente se interrumpió con su destitución en enero tras un empate ante el Leeds; se le criticó por no sacar partido a jugadores como Zirkzee, Yoro y Sesko.
LAS VICTORIAS DEL SPORTING
Rubén Amorim ha conquistado la mayoría de sus títulos como entrenador del Sporting de Lisboa: dos ligas portuguesas, dos Copas de la Liga (más una con el Braga) y una Supercopa de Portugal. Llegó en marzo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, procedente del Braga, y se mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando fichó por el United. En cuatro años y medio llenos de triunfos, Amorim devolvió la Liga al Sporting 19 años después y potenció a jugadores como Nuno Mendes, Pedro Porro, Hjulmand, Palhinha y Quenda. El más destacado: Viktor Gyökeres, fichado del Coventry City de la segunda inglesa y vendido al Arsenal por 70 millones tras marcar 97 goles en 102 partidos.
EL FÚTBOL DE AMORIM
La filosofía del entrenador portugués se basa en controlar el juego mediante la posesión del balón y una presión agresiva, con preferencia por una defensa de tres. Sus esquemas más usados son el 3-4-2-1 y el 3-4-3; la jugada nace atrás y requiere extremos que jueguen cerca de la línea para abrir espacios y atacar por dentro. Algunos le critican cierta rigidez táctica por posiciones muy fijas y falta de fluidez.
EL MANCHESTER UNITED AHORRA
El fichaje de Amorim por el Milan beneficia al Manchester United, que, según el Telegraph, pagará menos de los 16,7 millones de libras previstos por el técnico portugués y su equipo.