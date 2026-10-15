El Milan afronta su partido de la Europa League contra el Salzburgo bajo una gran presión tras un inicio desastroso de su campaña europea. Una decepcionante derrota en casa por 2-0 ante el Benfica en su primer partido deja al conjunto italiano necesitado de puntos en Austria.

El entrenador Amorim debe buscar un difícil equilibrio en el Red Bull Arena. Tiene que gestionar el cansancio de la plantilla y lograr un resultado positivo en Europa sin perder de vista el partido de la Serie A contra el Atalanta de este fin de semana.

Pese a la necesidad de ganar, Amorim ha optado por introducir numerosos cambios en el equipo. El técnico portugués ha dado descanso a varias de sus principales figuras mientras lidia con una lista de lesionados cada vez más larga, de cara a un duelo de mucho en juego en Salzburgo.