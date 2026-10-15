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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Ruben Amorim hace rotaciones en la plantilla del AC Milan para la visita al RB Salzburgo en la Europa League

AC Milán
R. Amorim
Salzburgo vs AC Milán
Salzburgo
Europa League

El AC Milan afronta con mucha presión su duelo de la Europa League contra el RB Salzburgo tras perder el primer partido. Su entrenador, Ruben Amorim, ha decidido introducir numerosos cambios en el once inicial, dar sus primeros minutos de la temporada a jugadores clave y modificar su planteamiento táctico antes de un importante partido de la Serie A.

  • La presión aprieta en Austria

    El Milan afronta su partido de la Europa League contra el Salzburgo bajo una gran presión tras un inicio desastroso de su campaña europea. Una decepcionante derrota en casa por 2-0 ante el Benfica en su primer partido deja al conjunto italiano necesitado de puntos en Austria.

    El entrenador Amorim debe buscar un difícil equilibrio en el Red Bull Arena. Tiene que gestionar el cansancio de la plantilla y lograr un resultado positivo en Europa sin perder de vista el partido de la Serie A contra el Atalanta de este fin de semana.

    Pese a la necesidad de ganar, Amorim ha optado por introducir numerosos cambios en el equipo. El técnico portugués ha dado descanso a varias de sus principales figuras mientras lidia con una lista de lesionados cada vez más larga, de cara a un duelo de mucho en juego en Salzburgo.

  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Grandes riesgos en la elección del equipo

    El once inicial presenta cambios destacados, con el joven delantero Francesco Camarda como titular por primera vez esta temporada. Le acompañan en ataque Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek y Omari Hutchinson, mientras que jugadores experimentados como Luka Modric y Goncalo Ramos descansan.

    Fikayo Tomori también regresa al once inicial para disputar su primer partido de la temporada. El defensa había quedado apartado durante el mercado de fichajes de verano, pero Amorim ha vuelto a contar con él para reforzar la zaga. En el plano táctico, el Milan saldrá con una defensa flexible de tres formada por Tomori, Koni De Winter y Strahinja Pavlovic.

  • Rendimiento y suerte dispares

    A diferencia de sus visitantes, el Salzburgo llega al encuentro en un gran momento tras vencer por 1-0 al Levski Sofía en su primer partido de la fase de grupos. El delantero de referencia Haris Tabakovic decidió aquel encuentro y dio al equipo austríaco el impulso ideal.

    El conjunto local sigue invicto en sus cinco partidos de competiciones UEFA esta temporada, con cuatro victorias y un empate, y ha mantenido la portería a cero en los tres últimos. El portero Christian Zawieschitzky se ha recuperado de un problema en un aductor y será titular en un equipo que cuenta con el extremo Jesper Lindstrom, propiedad del Nápoles.

    La historia favorece al equipo visitante: ambos clubes se han enfrentado cuatro veces antes en competiciones europeas. El Milan domina el balance de enfrentamientos directos contra el conjunto austríaco, con tres victorias y un empate.

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    Once inicial

    RB Salzburg (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic

    AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda

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