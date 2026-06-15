Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manchester United v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¡Ruben Amorim está de vuelta! El exentrenador del Manchester United firma con el AC Milan un contrato de dos años

R. Amorim
AC Milán
Manchester United
Premier League
Serie A

Según los informes, Rubén Amorim volverá al banquillo del AC Milan tras llegar a un acuerdo para ser su nuevo entrenador. El técnico portugués, sin trabajo desde su salida del Manchester United en enero, firmará un contrato de dos años para sustituir a Massimiliano Allegri en San Siro.

  • Se revelan los detalles del contrato y el sueldo en San Siro

    Según A Bola, el técnico de 41 años ha firmado un contrato de dos años con el Milan, con opción a uno más. Aunque planeaba un año sabático tras dejar el Manchester United, el atractivo del siete veces campeón de Europa fue irresistible para Amorim.

    El exentrenador del Sporting de Lisboa cobrará 3,5 millones de euros por temporada, más primas por títulos y por clasificar al Milan para la Liga de Campeones, objetivo que se resiste desde hace dos años.

    • Anuncios
  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se espera que Cardinale dé luz verde definitiva

    Lo más difícil de las negociaciones ya está hecho, pero Amorim aguarda la aprobación final de Gerry Cardinale, dueño de RedBird Capital y del club italiano. Cuando la reciba, viajará a Milán para firmar su contrato y empezar a preparar la próxima temporada.

    El Milan valoró otras opciones, como Matthias Jaissle, de 38 años, pero la ventaja de Amorim era su condición de agente libre. Elegirlo evitó al club pagar una elevada cláusula de rescisión, problema que habría surgido con el técnico del Al-Ahli.

  • El Manchester United se prepara para un importante alivio financiero

    El rápido regreso de Amorim a un cargo directivo aliviará las finanzas del Manchester United. El club inglés evitó pagar los 16,7 millones de libras del finiquito al técnico y a su equipo, despedidos este año.

    Al aceptar un nuevo cargo tan rápido, renuncia de hecho a una parte considerable de la indemnización que le adeudan los Red Devils. Este respiro financiero llega en el momento perfecto para el United, que ya ha mejorado su suerte en el campo bajo la batuta de Michael Carrick.


  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    La reestructuración del Milan sigue su curso

    El informe señala que el nuevo entrenador es solo una pieza del rompecabezas para los rossoneri. El club busca además un director deportivo que renueve la plantilla. Los candidatos son Markus Krosche, del Eintracht de Fráncfort, y Devin Ozek, del Fenerbaçe.

    Ozek es reconocido por su labor en la construcción del Bayer Leverkusen que rompió el dominio del Bayern Múnich en la Bundesliga. Con Amorim en el banquillo y un nuevo experto en fichajes, los aficionados rossoneri confían en un rápido regreso a lo más alto de la Serie A.