Ruben Amorim cuestiona la mentalidad del AC Milan tras el desastre en la Europa League ante el Benfica

La visión del técnico de construir un equipo dominante y basado en la posesión no apareció por ningún lado durante una actuación inconexa. El Milan tuvo problemas para desarmar a un Benfica que había rotado a nueve jugadores respecto a su anterior once inicial, lo que puso de relieve la profundidad de los problemas a los que se enfrenta actualmente el conjunto milanés. Amorim señaló que sus jugadores a menudo eran sus peores enemigos cuando tenían la posesión del balón, lo que provocó pérdidas peligrosas.

«Esta conversación sobre mi idea es jugar al fútbol. Para hacerlo, necesitamos jugar el balón, pero nos estamos creando más problemas a nosotros mismos cuando tenemos el balón que cuando lo tiene el rival. Estamos intentando crear las rutinas para tener más posesión en el área, tuvimos algo en la segunda parte, pero no estamos creando, nos falta creatividad cerca del área», explicó Amorim.

«En la primera parte, cuando encajamos el gol, perdimos totalmente el control de lo que se suponía que teníamos que hacer, queríamos hacerlo todo muy rápido y sin calidad. Si miramos el partido, cuando tenemos el balón es cuando necesitamos estar preparados para el peligro, porque lo perdemos en situaciones peligrosas para nuestra portería».