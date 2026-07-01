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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Ruben Amorim bate el récord de traspasos del AC Milan con su primer fichaje como entrenador

Fichajes
R. Amorim
AC Milán
G. Ramos
Serie A
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Ruben Amorim no ha tardado en dejar huella en San Siro, al cerrar un fichaje récord que marca su primera incorporación como entrenador del AC Milan. Los rossoneri han completado el sonado fichaje del internacional portugués Gonçalo Ramos, procedente del París Saint-Germain.

  • Goncalo RamosGetty Images

    Un acuerdo histórico para los Rossoneri

    El Milan ha anunciado oficialmente el fichaje de Ramos por unos 60 millones de libras (70 millones de euros), cifra que supondría un récord del club. El delantero de 25 años ha firmado un contrato hasta 2031.

    El fichaje, que supera los 42 millones de libras pagados por Rafael Leão en 2019, refleja la ambición del club tras una temporada decepcionante.



    • Anuncios

  • Una brillante trayectoria profesional le lleva a San Siro

    Ramos llega a Milán con un palmarés lleno de títulos nacionales e internacionales. Se formó en las categorías inferiores del Olhanense y el Benfica, y saltó a la fama con un hat-trick de Portugal ante Suiza en el Mundial 2022. En Francia brilló como ganador habitual en el Parc des Princes.

    En 131 partidos anotó 45 goles y contribuyó a ganar tres Ligue 1 y dos Champions.


  • Un nuevo amanecer para los Rossoneri

    La llegada de Ramos busca aportar la eficacia que faltó en la reciente racha de malos resultados. Amorim, quien firmó un contrato de dos años el mes pasado, tiene la misión de devolver al siete veces campeón de Europa a la cima del fútbol italiano. La inversión en Ramos muestra que la directiva respalda al exentrenador del Manchester United con recursos sustanciales.

    Con más de 100 partidos en el Benfica, el delantero aporta físico y técnica. Se espera que lideren la delantera mientras el Milan busca volver a los primeros puestos de la Serie A y regresar a Europa.

  • DiomandeGetty Images

    Continúa la reorganización del Gobierno parisino

    Mientras el Milán celebra su nueva incorporación, el PSG busca reemplazar a Ramos. Los campeones de Francia, liderados por el presidente Nasser Al-Khelaifi y el asesor deportivo Luis Campos, siguen a Yan Diomande, del RB Leipzig, también pretendido por el Liverpool.

    El técnico Luis Enrique quiere renovar la plantilla tras ganar la Liga de Campeones y la Ligue 1. Se rumorea que el centrocampista surcoreano Lee Kang-in y el delantero francés Randal Kolo Muani podrían salir para equilibrar cuentas y abrir espacio a nuevos fichajes.