Ruben Amorim bate el récord de traspasos del AC Milan con su primer fichaje como entrenador

El Milan ha anunciado oficialmente el fichaje de Ramos por unos 60 millones de libras (70 millones de euros), cifra que supondría un récord del club. El delantero de 25 años ha firmado un contrato hasta 2031.

El fichaje, que supera los 42 millones de libras pagados por Rafael Leão en 2019, refleja la ambición del club tras una temporada decepcionante.







