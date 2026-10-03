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Roy Keane afirma que Jude Bellingham puede convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos después de que Inglaterra arrolle a Croacia
Bellingham brilla en la goleada a Croacia
Bellingham fue el gran protagonista del equipo de Thomas Tuchel en la goleada por 7-0 de Inglaterra a Croacia en Rijeka. Marcó un gol y dio tres asistencias más, prolongando su fenomenal estado de forma.
Hablando en ITV después del partido, Roy Keane deshizo en elogios a Bellingham por su completísima actuación. La contundente victoria vio a Bukayo Saka y Harry Kane marcar dos goles cada uno, mientras que Anthony Gordon y Morgan Rogers también vieron puerta para desbordar por completo a una pésima defensa de Croacia. Con solo 23 años, Bellingham ya es una figura histórica de Inglaterra, tras sumar 14 goles y 13 asistencias en 59 partidos desde su debut.
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Keane apuesta por su grandeza
Keane cree que no hay límites para lo que Bellingham puede lograr en su carrera. Al hablar de su actuación, Keane dijo: «Creo que todavía hay mucho más por venir de [Bellingham]».
Y añadió: «Bellingham puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos». Keane quedó profundamente impresionado por la actitud mostrada por Bellingham y aseguró que su energía incansable marca el estándar. Keane señaló: «Su actitud con Inglaterra recientemente... le he estado elogiando por ser fantástico con el balón, pero lo que está haciendo sin el balón. Eso eleva a todos estos jugadores».
Tuchel elogia el esfuerzo colectivo completo
La victoria puso de manifiesto la formidable profundidad ofensiva de la que dispone Inglaterra con Tuchel. El seleccionador dispuso un ataque de cuatro muy fluido, con Bellingham por detrás de Kane, escoltado por Saka y Gordon. El impacto de Bellingham en el escenario internacional es innegable, ya que ya ha marcado 10 goles entre los torneos de la Copa del Mundo y la Eurocopa.
Además, ha sido capitán del equipo en dos ocasiones, demostrando sus cualidades de liderazgo. Tuchel elogió el esfuerzo colectivo de la plantilla y señaló que ejecutó a la perfección sus instrucciones tácticas para que Croacia no tuviera ninguna opción de volver al partido tras encajar goles tempraneros el sábado.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra buscará ahora trasladar este increíble impulso a sus próximos partidos de la Nations League. Bellingham y sus compañeros se han consolidado firmemente como serios aspirantes en el Grupo A3. La selección tratará de mantener este alto nivel, mientras que el Real Madrid esperará que regrese completamente ileso.
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