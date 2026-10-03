Bellingham fue el gran protagonista del equipo de Thomas Tuchel en la goleada por 7-0 de Inglaterra a Croacia en Rijeka. Marcó un gol y dio tres asistencias más, prolongando su fenomenal estado de forma.

Hablando en ITV después del partido, Roy Keane deshizo en elogios a Bellingham por su completísima actuación. La contundente victoria vio a Bukayo Saka y Harry Kane marcar dos goles cada uno, mientras que Anthony Gordon y Morgan Rogers también vieron puerta para desbordar por completo a una pésima defensa de Croacia. Con solo 23 años, Bellingham ya es una figura histórica de Inglaterra, tras sumar 14 goles y 13 asistencias en 59 partidos desde su debut.