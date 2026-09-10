En Atalanta, es el día de la rueda de prensa de presentación de Jonathan Rowe. El último fichaje del mercado estival del club bergamasco, según informa Ansa, responde indirectamente al consejero delegado del Bolonia, Claudio Fenucci, que la semana pasada había citado "problemas de carácter" e "incomodidad en la concentración".





"Para quien me conoce, en Bolonia saben cuál es la verdad y prefiero no pronunciarme sobre las palabras que se han dicho sobre mí", zanja el delantero inglés.





"La negociación para venir a Bérgamo ha sido bastante larga, pero hemos conseguido lo que queríamos. Sabía que Sarri iba a ser importante para mi crecimiento: podemos hacer grandes cosas en Bérgamo, creo que puedo ayudar al equipo con mis características", explica.