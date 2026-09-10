¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Rowe BolognaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Rowe: «Esto es lo que me dijo Lookman sobre el Atalanta». La respuesta a Fenucci

Atalanta
Bologna
J. Rowe

En Atalanta, es el día de la rueda de prensa de presentación de Jonathan Rowe. El último fichaje del mercado estival del club bergamasco, según informa Ansa, responde indirectamente al consejero delegado del Bolonia, Claudio Fenucci, que la semana pasada había citado "problemas de carácter" e "incomodidad en la concentración".


"Para quien me conoce, en Bolonia saben cuál es la verdad y prefiero no pronunciarme sobre las palabras que se han dicho sobre mí", zanja el delantero inglés.


"La negociación para venir a Bérgamo ha sido bastante larga, pero hemos conseguido lo que queríamos. Sabía que Sarri iba a ser importante para mi crecimiento: podemos hacer grandes cosas en Bérgamo, creo que puedo ayudar al equipo con mis características", explica.

  • Extremo izquierdo, con el dorsal 11, el jugador nacido en 2003 inevitablemente es comparado con Ademola Lookman: «Le vi este verano de vacaciones, solo me dijo cosas buenas sobre el Atalanta y de él no puedo más que hablar bien. Él tiene sus cualidades y yo las mías, somos futbolistas y hombres diferentes».


    «Sarri es un gran entrenador y tiene mucho respeto en Italia. Ya ha hecho mucho a nivel de palmarés», cierra Rowe. «Los objetivos personales son un desafío conmigo mismo y me los guardo para mí, me gustaría aportar mucho en términos de goles y asistencias. ¿Juego el sábado por la noche contra el Cagliari? Esperemos las alineaciones, no veo la hora de vivir a la afición y el ambiente. Yo me expreso en el campo, no en la sala de prensa».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL