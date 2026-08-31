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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Roshn Saudi League: el máximo goleador y sus dos escoltas encabezan a las cinco mejores estrellas de agosto

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Ettifaq U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Taawoun U21
Arabia Saudita

El primer mes ha terminado y con él han surgido varios talentos: conoce a los más destacados

Ha concluido el primer mes de la nueva temporada del campeonato de la Liga Joi de Élite (la liga saudí sub-21), y con su final han salido a la luz numerosos talentos que se han impuesto ante todos por el destacado nivel que han mostrado.

Durante el pasado mes de agosto se disputaron las dos primeras jornadas de la nueva temporada de la Liga Joi de Élite, en las que los jugadores compitieron por demostrar sus capacidades de la mejor manera posible, en todas las posiciones del campo.

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  • Mohammed Al-Aissi, goleador de la Roshn Saudi League

    La primera estrella fue, por supuesto, Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq, quien logró marcar 5 goles en las dos primeras jornadas, colocándose de forma temprana al frente de la tabla de goleadores de la Joy Elite League.

    Al-Issa marcó 4 goles (súper hat-trick) en la amplia victoria del Al-Ettifaq sobre el Al-Tadamon por 10-1 en la primera jornada, antes de anotar otro gol en la victoria sobre el Damac por 2-0 en la segunda jornada.

    El delantero saudí logró acaparar la atención por encima de su compañero de equipo, el otro goleador Jalal Al-Salem, quien fue una de las figuras más destacadas de la pasada temporada de la Joy Elite League, cuando compitió con fuerza por el título de máximo goleador frente a Bassem Al-Areni, delantero del Al-Taawoun, antes de perderlo.

    Los goles decisivos de Al-Issa colocaron al Al-Ettifaq en la cima de la liga saudí sub-21 con puntaje perfecto (6 puntos), por diferencia de goles frente al Al-Ahli, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.

    El dueño de la camiseta número 9 tendrá que mantener su brillo en las próximas jornadas para escribir su nombre en la historia como máximo goleador de la segunda temporada de la Joy Elite League y como delantero del futuro del Al-Ettifaq y de la selección saudí.

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  • Ziad Aba, la joya del Al Ahly

    Sin embargo, los sueños de Al Essa chocarán con rivales de peso, encabezados por Ziyad Aba, extremo del Al Ahli, que también brilló en las dos primeras jornadas de la Joy Liga de Élite, hasta merecer con creces ser el segundo mejor jugador del mes de agosto.

    Ziyad Aba marcó un hat-trick en la victoria por 3-1 sobre el Al Feiha, en la primera jornada, antes de anotar otro gol en el triunfo por 2-1 ante el Al Fateh, en la segunda jornada.

    Los cuatro goles colocaron al extremo zurdo saudí en el subliderato de la tabla de goleadores de la Joy Liga de Élite tras las dos primeras jornadas, a un solo gol de Mohammed Al Essa, estrella del Al Ittifaq.

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    Y gracias a esos goles influyentes y decisivos, el Al Ahli ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga saudí sub-21 tras las dos primeras jornadas, con 6 puntos, por detrás del Al Ittifaq por diferencia de goles.

    Aba no fue el segundo mejor jugador del mes de agosto únicamente por los goles que marcó, sino también por la forma en que los anotó, reflejo de una magnífica habilidad individual y de una enorme capacidad de disparo.

  • Jefferson Ramos, el mejor extranjero

    En cuanto al llegado desde Cabo Verde, Jefferson Ramos, delantero del Al-Fateh, mereció ocupar el tercer puesto por su brillante inicio en la temporada actual, en continuidad con la destacada actuación que llamó la atención durante la campaña pasada.

    El jugador conocido como "En Ras" marcó un hat-trick en la victoria por 6-0 sobre el Al-Ansar en la primera jornada, antes de anotar otro gol en la derrota por 1-2 ante el Al-Ahli, en la segunda jornada.

    Y pese a la derrota del Al-Fateh en su segundo partido frente al Al-Ahli, Ramos logró mantener su condición de segundo máximo goleador de la liga saudí sub-21 tras las dos primeras jornadas, con 4 goles, empatado con Ziyad Aba y a un tanto de Mohammed Al-Issa.

    En Ras mantuvo su gran nivel desde el final de la temporada pasada, cuando marcó 6 goles en las fases eliminatorias y dejó su sello en todas las rondas a partir del play-off de cuartos de final, con la excepción de la final que su equipo perdió ante el Al-Hazm.

    Jefferson Ramos se considera el jugador extranjero más destacado de la Joy Elite League desde la temporada pasada, algo que parece que se repetirá durante la nueva campaña.

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  • Turki Al-Ghamil, la sorpresa del Al-Hilal

    En cuanto a la cuarta posición, fue para Turki Al-Ghamil, delantero del Al-Hilal, que acaparó todas las miradas con fuerza en las dos primeras jornadas de la nueva temporada de la liga Joi de la élite.

    Al-Ghamil marcó dos goles en la victoria ante el Al-Faisaly por 2-1 en la primera jornada, antes de anotar otro gol en el triunfo sobre el Al-Kholood por 2-0 en la segunda jornada.

    Lo bonito es que los goles de Al-Ghamil mostraron una gran variedad: marcó un gol con su pierna izquierda tras un movimiento destacado frente a la portería vacía, otro con la pierna derecha después de presionar al defensor y robarle el balón, y un tercero de penalti que ejecutó con maestría.

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    Los tres goles del joven delantero saudí lo colocaron en la cuarta posición de la tabla de goleadores, a dos goles de Mohammed Al-Issa y a un solo gol de Jefferson Ramos y Ziyad Aba.

    Y parece que el futbolista de 21 años será la nueva apuesta del entrenador Mohammed Al-Shalhoub durante la nueva temporada, después de que varios jugadores brillaran en esa posición la temporada pasada, encabezados por el tunecino Louay Al-Obeidi.

  • Youssef Al-Salem, el heredero del máximo goleador

    La temporada pasada, Bassem Al-Ariny, delantero del Al-Taawoun, fue el máximo goleador de la Liga Joy Élite en su primera temporada, tras anotar 20 goles, pese a la eliminación del equipo en los cuartos de final.

    Con el ascenso de Al-Ariny al primer equipo, el Al-Taawoun tenía que encontrar un nuevo delantero que ocupara su lugar, y parece que Youssef Al-Salem se ha ganado ese honor rápidamente.

    Al-Salem guió al Al-Taawoun a la victoria en sus dos primeros partidos, tras marcar los dos goles del triunfo por 2-0 ante el Al-Najma en la primera jornada, y luego el único gol de la victoria sobre el Al-Uruba en la segunda jornada.

    El sucesor de Al-Ariny demostró una enorme capacidad para usar su pierna izquierda, incluso en los disparos desde larga distancia, como ocurrió en su segundo gol contra el Al-Najma.

    El delantero del Al-Taawoun brilló de manera individual, y se colocó en el cuarto puesto de la lista de goleadores de la Liga Joy Élite, tras disputarse las dos primeras jornadas, con 3 goles, empatado con Turki Al-Ghamil, a dos goles de Mohammed Al-Issa y a un solo gol de En-Nesyri y Ziyad Aba.

    Asimismo, a nivel colectivo, Youssef Al-Salem sigue siendo el de mayor influencia en su equipo, ya que ha marcado el 100% de los goles del Al-Taawoun, guiándolo hasta el cuarto puesto de la tabla de clasificación con 6 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al-Ettifaq, el Al-Ahli y el Al-Hilal.