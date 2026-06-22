Tras diez días de Mundial, destaca lo positivo: casi todos los equipos muestran nivel. Turquía y Paraguay han decepcionado un poco, y Argelia tampoco convence, pero el resto ofrece algo interesante, incluso Túnez —muy flojo— se redimió fichando a Hervé Renard.

Hasta ahora ha sido un buen torneo: no hay un claro favorito, las estrellas responden y las anfitrionas ya están en octavos o muy cerca. Nada nuevo bajo el sol; que siga la fiesta.

Claro, también hay peros: las pausas para hidratarse siguen siendo un fastidio (aunque no están arruinando del todo el fútbol, como afirmó el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa) y es malo que Irán no pueda pasar mucho tiempo en Estados Unidos, que acoge la mayor parte del torneo.

Pese a todo, ha habido mucha acción y los redactores de GOAL la repasan en otra edición de… The Rondo.