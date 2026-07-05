Tom Hindle: No. Esto es un desastre. Hace cuatro días era tarjeta roja, y ahora también lo es. La FIFA ha permitido que un jefe de Estado intervenga y tome una decisión porque no le gustaba (la FIFA lo niega, por supuesto, pero, según se informa, la Casa Blanca hizo una llamada y alguien contestó; madurad ya).

¿No es una locura? Estos episodios ponen en riesgo la integridad del juego. ¿A Estados Unidos no le gusta una decisión y ahora simplemente puede revertirla? ¿Inglaterra o Francia tienen ese mismo poder? ¿Cómo se supone que vas a arbitrar correctamente si sabes que tu decisión puede ser anulada por tu empleador si no le gusta? Es un comportamiento vergonzoso que deja mal tanto a la FIFA como a Estados Unidos. Es corrupción descarada. No hay vuelta de hoja.

Alex Labidou: Es complicado. Al principio pareció justo: el árbitro Raphael Claus se equivocó, la FIFA no tiene un mecanismo de apelación estándar y, al corregir la expulsión, evitó que el partido más importante de la anfitriona se viera afectado por la ausencia de Balogun.

Sin embargo, los informes que apuntan a una intervención de la Casa Blanca para presionar a la FIFA resultan alarmantes. Si los políticos pueden influir en las decisiones deportivas, o solo dar esa impresión, crean un precedente peligroso para futuros torneos. El deporte debe basarse en el mérito, libre de influencias externas.

La FIFA ha rechazado la injerencia política, pero la imagen resulta incómoda. A corto plazo beneficia a la selección masculina de Estados Unidos, pero, sin transparencia, podría abrir una caja de Pandora indeseada.

Ryan Tolmich: No, porque dos errores no hacen un acierto. ¿Debía ser expulsado Balogun? El consenso es que no, pero así se decidió ese día. Que la FIFA revierta esa decisión socava la autoridad de los árbitros y, de hecho, la integridad de la competición. Es un precedente peligroso, aunque ya se había sentado antes con la decisión sobre Cristiano Ronaldo antes del torneo. ¿Hacerlo en pleno torneo y además en favor del país anfitrión? La imagen que da no es buena.