El consorcio está encabezado por el ejecutivo Enrico Ambrogini, que anteriormente trabajó junto a Ronaldo en Cruzeiro y Real Valladolid, y cuenta con el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud y un socio africano.

El club confirmó el acuerdo en un comunicado oficial: "La resolución aprobada prevé la constitución de la SAF de Associacao Atletica Internacional de Limeira y la transferencia del 80% de las acciones de la SAF al inversor, mientras que el 20% seguirá siendo propiedad de Associacao Atletica Internacional de Limeira, sujeto a los términos presentados a los órganos de gobierno pertinentes. La transacción involucra al proponente Enrico Ambrogini y a un grupo inversor que incluye a los quíntuples campeones del mundo Ronaldo Nazario y Roberto Carlos, junto a otros inversores."

En declaraciones a ESPN.com.br en marzo, Ambrogini detalló los planes financieros del consorcio: "Mi propuesta inicial contemplaba una inyección de capital de 10 millones de reales brasileños en un plazo de entre 15 y 18 meses, asumiendo todas las deudas del club, que me dijeron que ascienden a alrededor de 8,5 millones de reales brasileños (1,2 millones de libras/1,6 millones de dólares), y una garantía mínima de 187 millones de reales brasileños (27 millones de libras/36 millones de dólares) a lo largo de 15 años", explicó.

"Dentro de mi plan de negocio, dejé muy claro que esto no es caridad; quiero un retorno de mi inversión. Según mi modelo, empezaría a ver retornos a partir del sexto año, cuando Inter sería lo bastante estable financieramente como para no seguir perdiendo dinero al repartir dividendos."