Desde que el club Trabzonspor anunció el fichaje de Mohamed Salah, muchos de los aficionados de la estrella egipcia salieron a criticarlo por dar ese paso, con el argumento de que la liga turca está por debajo de sus capacidades, de su nombre y de su historia.

Esta fuerte oposición a un traspaso solo la había vivido Salah una única vez, hace 12 años, y lo curioso es que fue por razones opuestas a las actuales: en enero de 2014, cuando pasó del Basilea suizo al Chelsea.

En aquel momento, la estrella egipcia estaba a las puertas de fichar por el Liverpool, pero el Chelsea y su entrenador portugués de entonces, José Mourinho, intervinieron en el último instante y lograron cerrar el traspaso.

El fichaje de Salah por el Chelsea no gustó a muchos de sus aficionados, sobre todo porque el club londinense estaba repleto de estrellas, lo que dificultó la tarea de la estrella egipcia, que todavía se encontraba en los inicios de su carrera futbolística.

Por el contrario, el Liverpool tenía mayor necesidad de "Mo", en medio de su feroz competencia con el Chelsea y el Manchester City por el título de la Premier League aquella temporada, y por su necesidad de un jugador ofensivo junto a Luis Suárez y Daniel Sturridge.

Al final, Mohamed Salah decidió responder al llamado del corazón y atender la invitación de Mourinho, que contactó con él personalmente para convencerlo, pero sin duda se arrepintió de esta decisión, ya que no tuvo una oportunidad real en el Chelsea.

Lo curioso es que Salah esperó 3 años y medio para corregir este error, cuando el Liverpool lo incorporó en el verano de 2017, tras dos etapas con la Fiorentina y la Roma, aunque llegó con 25 años, en lugar de 21, lo que redujo la duración de su etapa con los reds.