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Ronaldo y el muro... El duelo entre Yamal y Méndez da color a la batalla entre España y Portugal

FEATURES
Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
C. Ronaldo
L. Yamal
Unai Simón
N. Mendes
B. Silva
D. Olmo
Portugal
España

España se enfrenta a Portugal mañana lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

España avanzó tras vencer a Austria, y Portugal eliminó a Croacia en la ronda de 32.

El diario «AS» recuerda que será el duelo 42 entre ambas selecciones.

La selección española domina el historial con 18 victorias, 16 empates y solo 7 derrotas.

La selección española estuvo invicta ante Portugal catorce años y medio, hasta que el último duelo terminó con victoria lusa en la final de la Liga de Naciones, resuelta en los penaltis por el equipo de Roberto Martínez.

La publicación concluye que, con todos los antecedentes sobre la mesa, el encuentro será un auténtico duelo de titanes decidido por enfrentamientos individuales.

  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Guante de Oro frente al Guante del Mundial

    En la portería se miden dos de los mejores del mundo: Unai Simón y Diogo Costa.

    Simón, con la selección española, lleva 519 minutos sin encajar gol en el Mundial.

    Solo le superan en este aspecto leyendas como Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas y Gianluigi Buffon; pero, ahora, Unai Simón está en lo más alto.

    Su rival, Diogo Costa, es el tercer portero más valioso del mundo (40 millones de euros, según Transfermarkt), superado solo por Juan García y Gianluigi Donnarumma (45 millones cada uno).

    En el Mundial solo ha encajado dos goles, ante la República Democrática del Congo y Croacia, y es el mejor portero del torneo según el indicador de goles esperados encajados (+2,15) de Driblab.

    Que Portugal siga en el torneo se debe en gran medida a su guardameta.

    • Anuncios
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    Cristiano frente al muro

    Si hablamos de rivales que se conocen bien, destaca el duelo Cristiano Ronaldo-Aymeric Laporte.

    Hasta hace poco eran compañeros en el Al-Nassr saudí (2023-2025), pero mañana serán rivales.

    Por un lado, Cristiano, que ya roza los 1.000 goles y es el único en marcar en seis Mundiales seguidos.

    Enfrente tendrá a uno de los mejores defensas del torneo, el sereno líder de la zaga española.

    Ronaldo lleva tres goles en este Mundial y ya ha marcado cuatro veces contra España.

    Para Ronaldo es la última oportunidad de ganar el Mundial, mientras que Laporte se plantará frente a él como un muro difícil de superar.

    Junto a Pau Cubarsi, Laporte forma la mejor pareja defensiva del torneo.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    La batalla de Yamal y Méndez

    El duelo más esperado se vivirá en la banda izquierda entre Lamine Yamal y Nuno Mendes.

    Lamine llega tras ser elegido mejor jugador contra Austria, pero sabe que puede dar más.

    Es el mejor regateador del Mundial con 26 regates exitosos y autor del primer gol de España, pero se medirá a Nuno Mendes, quien ya lo neutralizó en la final de la Liga de Naciones.

    Entonces todos miraban a Yamal, pero el premio al mejor jugador fue para Mendes.

    Esta temporada, con el PSG ante el Barcelona, repitió la misma receta: fuerza y tacto.

    Si Yamal se toma la revancha, España tendrá el camino más allanado hacia cuartos.

    Si Méndez vuelve a imponerse, los matadores lo tendrán muy difícil.

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    El duelo intelectual entre Pedri y Vitinha

    Pedri, 11.º en la clasificación del Balón de Oro 2025, y Vitinha, 3.º, son dos de los mejores creadores de juego del mundo.

    Ambos controlan el ritmo en Barcelona y PSG, organizan el ataque y aceleran o ralentizan el juego según convenga; son los motores de sus equipos.

    Pedri llega tras uno de sus mejores partidos, ante Austria, donde mostró mayor libertad al recibir desde la defensa.

    Además, no solo destaca por su elegancia en el pase, sino también por su lucha: es segundo en recuperaciones de balón en campo contrario, con 23 intervenciones.

    Vitinha, aunque aún no ha mostrado su mejor versión, aporta tranquilidad y equilibrio a Portugal y figura noveno en pases del torneo (326).

  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Cartas ganadoras alternativas

    Hay partidos que superan la táctica, donde jugadores capaces de cambiarlo todo surgen: modifican el ritmo, rompen la organización y crean espacios; no necesitan ser titulares para resultar decisivos.

    En este partido, Dani Olmo y Bernardo Silva encarnan ese perfil: dos talentos puros, en etapas distintas de su carrera, capaces de cambiar cualquier encuentro.

    Con Olmo en el once, España ha mostrado su mejor versión, como ante Arabia Saudí y Austria.

    Bernardo, en cambio, ha perdido protagonismo, aunque sus minutos ante Croacia demostraron que sigue siendo el faro de Portugal.

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