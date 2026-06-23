Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, silenció a sus críticos con siete récords históricos en el Mundial ante Uzbekistán.
Este martes, en Houston, lideró la victoria 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, silenció a sus críticos con siete récords históricos en el Mundial ante Uzbekistán.
Este martes, en Houston, lideró la victoria 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial 2026.
Ronaldo volvió para callar a sus críticos. Tras las duras críticas por su discreta actuación en el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026, marcó dos goles decisivos.
En el minuto 6, aprovechó un centro de João Cancelo para abrir el marcador ante Uzbekistán.
En el 39, aprovechó un pase al espacio, avanzó solo y definió con calma al palo derecho para el 3-0.
Aunque Ronaldo fue el peor jugador de Portugal ante la República Democrática del Congo, ante Uzbekistán brilló y se convirtió en uno de los mejores.
Según «SofaScore», «El Don» obtuvo 8,5, el tercero mejor tras Nuno Mendes (8,9) y Bruno Fernandes (8,7).
Realizó 7 disparos, 5 entre los postes; falló 3 ocasiones claras y cayó en fuera de juego en dos ocasiones.
Tras el partido contra la República Democrática del Congo, a Ronaldo lo criticaron por parecer egoísta y querer anotar él solo, aunque fuera en detrimento de la selección.
Ante Uzbekistán, en el minuto 17, respondió cediendo el balón al lateral Nuno Mendes para que marcara el segundo gol.
Portugal tuvo un tiro libre al borde del área; todos esperaban que lo lanzara el “cohete de Madeira”, pero él se lo cedió a Mendes, quien remató con un potente disparo raso a la derecha del portero uzbeko y anotó.
La jugada demostró que Ronaldo no buscaba solo marcar: distrajo al portero para que Mendes sorprendiera con un disparo fulminante.
Gracias a su doblete ante Uzbekistán, Ronaldo hizo historia en el Mundial: se convirtió en el primer jugador que marca en seis ediciones distintas.
Además, se convirtió en el máximo goleador de Portugal en Mundiales, con 10 tantos, a solo uno de Eusébio, récord que duraba 60 años, desde 1966.
Además, con 41 años y 138 días, se convirtió en el jugador más veterano en anotar con Portugal en un Mundial, superando a Pepe, quien tenía el récord desde 2022.
Además, es uno de los tres futbolistas —junto a Lionel Messi y Michael Laudrup— que han marcado siendo tanto el más joven como el más veterano de su selección en la Copa del Mundo.
Además, es el jugador de mayor edad en anotar más de un gol en un mismo partido del torneo, con 41 años y 138 días.
Solo Roger Milla, con 42 años, marcó siendo más veterano.
Además, es el único jugador con 10 o más goles tanto en la Copa del Mundo como en la Eurocopa, torneo en el que lleva 14 dianas.