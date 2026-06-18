Ronaldo queda fuera de la lucha entre los grandes... ¿Quién se llevará la Bota de Oro del Mundial de 2026?

Las grandes estrellas no tardaron en mostrar sus intenciones de cara al Mundial 2026. En los primeros días del torneo la carrera por la Bota de Oro ya se encendió: Lionel Messi firmó un hat-trick histórico y Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane marcaron dobletes, convirtiendo la competición en un pulso desde la primera jornada.

Mientras Messi acaparaba la atención en su caza de récords, Mbappé avisó de que no piensa ceder el trono de máximo goleador que conquistó en 2022, y Haaland lanzó un mensaje contundente en su debut mundialista.

Harry Kane, con dos goles, también avisó de que peleará por el trono.

Una leyenda en busca de gloria, una estrella francesa que aspira al doblete, un goleador noruego debutante y un capitán inglés indomable mantienen en vilo a las aficiones.

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