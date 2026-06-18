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Ronaldo queda fuera de la lucha entre los grandes... ¿Quién se llevará la Bota de Oro del Mundial de 2026?

FEATURES
Analysis
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
Irak vs Noruega
Irak
Noruega
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
E. Haaland
L. Messi
K. Mbappe
C. Ronaldo
H. Kane
Francia
Senegal
EE. UU.
Irak
Noruega
Argentina
Argelia
Inglaterra
Croacia
Portugal
República Democrática del Congo

Desde la primera jornada, se desata una intensa lucha por el título de máximo goleador del Mundial.

Las grandes estrellas no tardaron en mostrar sus intenciones de cara al Mundial 2026. En los primeros días del torneo la carrera por la Bota de Oro ya se encendió: Lionel Messi firmó un hat-trick histórico y Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane marcaron dobletes, convirtiendo la competición en un pulso desde la primera jornada.

Mientras Messi acaparaba la atención en su caza de récords, Mbappé avisó de que no piensa ceder el trono de máximo goleador que conquistó en 2022, y Haaland lanzó un mensaje contundente en su debut mundialista.

Harry Kane, con dos goles, también avisó de que peleará por el trono.

Una leyenda en busca de gloria, una estrella francesa que aspira al doblete, un goleador noruego debutante y un capitán inglés indomable mantienen en vilo a las aficiones.

Lee también: Entre el resplandor de Messi y la sorpresa de Ronaldo... Una avalancha de goles y cifras históricas resumen las primeras jornadas del Mundial.


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    El hat-trick histórico de Messi

    En el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi marcó tres goles y guió al equipo a un 3-0 sobre Argelia. Así se puso en lo más alto de la clasificación de goleadores y envió un aviso a sus rivales por la Bota de Oro.

    El capitán, liberado tras ganar el Mundial 2022, mostró que los años no afectan su magia.

    Con este hat-trick, Messi llegó a 16 goles en fases finales y empató el récord de Miroslav Klose.

    Con la mira puesta en retener el título y lograr por fin la Bota de Oro, Messi ya prepara su siguiente capítulo en Estados Unidos.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé vuelve a ir a por la Bota de Oro

    Mbappé necesitó solo un tiempo para recordar que opta a la Bota de Oro: lideró la remontada de Francia ante Senegal (3-1) con dos goles que lo colocan en la pelea por el título de máximo anotador del Mundial 2026.

    A pesar de la marca estrecha que sufrió en la primera parte, el capitán de los “Gallos” aprovechó los espacios en la segunda mitad y recordó que su rendimiento en 2022 fue solo un paso más en una trayectoria goleadora excepcional.

    No se conforma con su segunda Bota de Oro, sino que aspira a algo mayor: llevar a Francia a su segundo título mundial tras el de Rusia 2018 y compensar la final perdida en 2022, donde brilló pese a la derrota.

    Con este arranque perfecto, la estrella francesa avisa a sus rivales: la lucha por el título de máximo goleador será dura y él quiere seguir haciendo historia en Norteamérica.

    Con 14 goles, solo le faltan dos para igualar a Messi y Klose y convertirse en el máximo anotador de la historia de la Copa.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... Un debut con ambiciones sin límites

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles que guiaron a Noruega a una victoria 4-1 sobre Irak, demostrando que llega con el objetivo de ganar el Zapato de Oro.

    Su actuación no sorprendió: ya con Dortmund, City y Noruega había demostrado ser un goleador nato, capaz de convertir casi cualquier ocasión.

    El prometedor arranque alimenta las ilusiones de Noruega, que aspira a ser la sorpresa del Mundial 2026 gracias a su letal ariete.

    Para Haaland, este doblete podría ser solo el inicio: está acostumbrado a marcarle a cualquier rival y se postula como candidato firme a la Bota de Oro.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane... mucho más que un goleador

    Aunque Harry Kane acaparó los focos con su doblete ante Croacia, que dio a Inglaterra un 4-2 en su debut mundialista, el valor del capitán de las «Tres Leones» va más allá de sus goles. sino que cumple múltiples funciones que lo convierten en uno de los delanteros más completos del fútbol moderno.

    No se limita a aguardar en el área, sino que retrocede para ayudar a construir el juego, abrir espacios y conectar con sus compañeros. y conectar las líneas con precisión, lo que amplía las opciones ofensivas de Inglaterra y la hace más peligrosa aunque él no marque.

    Además, presiona desde el inicio del ataque y retrocede para ayudar en defensa tras perder el balón, lo que lo convierte en un capitán completo.

    A pesar de todo ello, Kane no olvida su labor principal: con su doblete ante Croacia ya suma 10 goles en Mundiales y se postula como candidato a la Bota de Oro de 2026. y mantiene vivas sus aspiraciones de acercarse a la cima histórica de goleadores del Mundial si mantiene este ritmo en el torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Otros nombres del panorama

    Aunque la atención se centra en Messi, Mbappé, Haaland y Kane, en la primera jornada de grupos otros jugadores ya marcaron. El neozelandés Ilya Just, el alemán Kai Havertz, el estadounidense Florian Balogun y el sueco Yassin El Ayari marcaron dos goles cada uno y se sumaron a la lucha por el liderato de goleadores.

    Los cuatro han brillado con sus selecciones gracias a un arranque ofensivo que les sitúa entre los máximos goleadores tras la primera jornada, lo que demuestra que la lucha por la Bota de Oro no será solo cosa de los favoritos.

    Aun así, su permanencia en la lucha parece limitada por el nivel de sus selecciones y por la menor experiencia y eficacia goleadora frente a los grandes favoritos.

    Aun así, el arranque estelar de Messi, Mbappé, Haaland y Kane mantiene a este cuarteto como favorito para la Bota de Oro, gracias a su experiencia y capacidad de marcar ante cualquier rival a medida que avanza el torneo.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Ronaldo fuera de la pugna?

    Cristiano Ronaldo empezó el Mundial 2026 con una actuación inesperada: Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo y el delantero no mostró su nivel habitual.

    Salió del campo entre críticas por su poca eficacia y por buscar el gol de forma individual, mientras el equipo perdía la habitual conexión en ataque.

    A sus 41 años, la edad se notó en su ritmo y esfuerzo físico, aunque mantiene su olfato goleador.

    Sin embargo, su legado goleador lo mantiene vigente: es uno de los máximos anotadores de la historia. y aún puede marcar la diferencia: con un solo gol en esta edición se convertiría en el único jugador que anota en seis Mundiales, un hito que refuerza su legado más allá de la lucha por la Bota de Oro.