Ronaldo encabeza el apoyo... Una tragedia sacude a la selección de Portugal antes del partido contra Croacia

La Federación Portuguesa de Fútbol lamenta el fallecimiento de Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, segundo entrenador de la selección, a los 69 años. En este momento de profundo dolor, el presidente, la junta directiva y todo el personal de la Federación envían su más sentido pésame a Ricardo Carvalho y a su familia, y les desean fuerzas para afrontar esta pérdida irreparable».
La selección lusa publicó en redes: «Estamos contigo. Fuerza, Ricardo Carvalho», junto a dos fotos del equipo.
Antes de la rueda de prensa con João Félix para analizar el partido de dieciseisavos contra Croacia, el asesor de la selección volvió a mencionar el fallecimiento.
Francisco Trigo de Abro añadió: «Solo quiero transmitir mis condolencias y las de João a Ricardo Carvalho, cuyo padre ha fallecido. Él sigue con nosotros. Queríamos expresar nuestro pesar porque era un gran compañero y un gran amigo».
Tras la rueda de prensa, la Federación Portuguesa de Fútbol informó que Carvalho viajaría a Portugal para asistir al funeral de su padre. Portugal sigue preparando su partido de octavos de final contra Croacia.
Carvalho, de 48 años, integra el cuerpo técnico de Roberto Martínez desde 2023, tras trabajar con André Villas-Boas en Marsella.
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