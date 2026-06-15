Ronaldo critica a Carlo Ancelotti por el uso de Raphinha y cuestiona las decisiones en el tenso empate contra Marruecos

Ronaldo, que jugó con Ancelotti en el AC Milan, admitió su sorpresa por la ubicación de algunos jugadores clave en el debut de Brasil en el Mundial. En declaraciones a «Resenha da Copa» de ESPN Brasil, antes del partido contra Haití, «O Fenómeno» cuestionó la decisión de alinear a Raphinha en la banda izquierda, pese a su gran año con el Barcelona en la derecha.

«¿Raphinha por la izquierda, cuando ha tenido un año increíble con el Barcelona jugando por la derecha? Hay cosas que no se podían entender, aunque en la segunda parte ya empezaron a mejorar», explicó Ronaldo.

El dos veces ganador del Balón de Oro considera que, al colocarlo fuera de su demarcación, la Canarinha renuncia a la amplitud y verticalidad que hacen del extremo un jugador tan peligroso en el Spotify Camp Nou.