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Ronaldo critica a Carlo Ancelotti por el uso de Raphinha y cuestiona las decisiones en el tenso empate contra Marruecos
El error táctico de Ancelotti con Raphinha
Ronaldo, que jugó con Ancelotti en el AC Milan, admitió su sorpresa por la ubicación de algunos jugadores clave en el debut de Brasil en el Mundial. En declaraciones a «Resenha da Copa» de ESPN Brasil, antes del partido contra Haití, «O Fenómeno» cuestionó la decisión de alinear a Raphinha en la banda izquierda, pese a su gran año con el Barcelona en la derecha.
«¿Raphinha por la izquierda, cuando ha tenido un año increíble con el Barcelona jugando por la derecha? Hay cosas que no se podían entender, aunque en la segunda parte ya empezaron a mejorar», explicó Ronaldo.
El dos veces ganador del Balón de Oro considera que, al colocarlo fuera de su demarcación, la Canarinha renuncia a la amplitud y verticalidad que hacen del extremo un jugador tan peligroso en el Spotify Camp Nou.
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Tensión y nervios en el empate de Marruecos
Ronaldo criticó la alineación, pero admitió que la presión del debut mundialista afectó el rendimiento individual. Señaló que hasta veteranos como Casemiro tuvieron problemas para encontrar el ritmo y que los errores técnicos inusuales reflejaban la ansiedad colectiva.
«Sigo siendo optimista. Creo que fue la presión del debut: no era normal fallar tantos pases, sobre todo en la primera parte. Casemiro hasta se colocaba de espaldas para recibir el balón. Los nervios afectaron a la selección brasileña. Luego vi la entrevista con Ancelotti y los jugadores, admitieron el nerviosismo y me tranquilicé. Es normal, ¿no? Es el Mundial. Sobre todo en los debutantes», añadió Ronaldo.
El caso de Luiz Henrique
De cara al próximo partido contra Haití, Ronaldo sugirió un cambio en la banda derecha para dar la «amplitud» que faltó en el primer partido. Propuso a Luiz Henrique, estrella del Botafogo, para aliviar la congestión en el centro del campo.
“No sé si Ancelotti lo hará, pero yo pondría a Luiz Henrique: entró bien y abrió el juego por la derecha. Ni Paquetá ni Raphinha lograron abrir el campo como Vinicius por la izquierda, lo que descongestionaría el centro. Con más espacio, Brasil saldría ganando. Creo que Ancelotti podría hacer este pequeño cambio», afirmó el legendario delantero.
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Respeto por Marruecos y confianza en Carlo
A pesar de pedir ajustes tácticos, Ronaldo elogió a Marruecos por su disciplina y expresó plena confianza en Ancelotti para enderezar el rumbo de la Seleção.
«También deberíamos hablar de Marruecos, ¿no? Menudo partido tan interesante, qué velocidad, qué fuerza... Qué equipo tan pulcro y organizado. Nos hemos enfrentado a un rival muy difícil. Creo que [Ancelotti] es un fenómeno, un tipo con mucha experiencia, que trata bien a los jugadores y sabe comunicarse. Corregirá las cosas que vimos mal, sin duda», concluyó Ronaldo.