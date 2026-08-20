¡Ronaldinho ha llegado a Rávena! Hoy, presentación-show en la playa

Ronaldinho ha llegado a Romaña. La exestrella de Barcelona y AC Milan ha aterrizado a las 11.50 en el aeropuerto Ridolfi de Forlì, en un vuelo privado procedente de Milán-Linate, para después dirigirse a Ravenna junto a su propio equipo de trabajo. Para recibirlo, según se lee en ilrestodelcarlino, había una delegación del Ravenna, además de una treintena de aficionados presentes en el aeropuerto, a los que el brasileño concedió algunos selfis y autógrafos.





El momento más esperado, sin embargo, está previsto para esta noche en Marina di Ravenna, donde Ronaldinho será presentado oficialmente como nuevo jugador del Ravenna. El evento, programado de 20.30 a 22, debería reunir entre 5.000 y 6.000 personas en la playa adyacente a la Diga Foranea Sud.





El ex Balón de Oro permanecerá en Romaña también mañana, cuando será invitado del Space de Riccione.



