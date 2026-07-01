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Ronald Koeman renuncia a la selección de los Países Bajos en un emotivo comunicado, mientras la KNVB denuncia insultos racistas tras la eliminación en la tanda de penaltis del Mundial
Koeman renuncia tras la decepción de Monterrey
La leyenda holandesa ha terminado oficialmente su segunda etapa al frente de la Oranje tras confirmar su marcha después de la derrota en los penaltis en la ronda de 32. En un emotivo comunicado en redes sociales, Koeman dejó claro que, aunque llegó con gran ambición, asume toda la responsabilidad del fracaso del equipo en la escena internacional.
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Las dificultades personales influyen en la salida del entrenador
Koeman, de 63 años, podría retirarse definitivamente del banquillo por problemas de salud en su familia. El técnico destacó la fortaleza de su esposa, Bartina, quien lucha contra una enfermedad mientras apoya su carrera, y reconoció que necesita centrarse en su vida fuera del fútbol.
«Anoche decidí dejar la selección holandesa», escribió en Instagram. «Soñábamos con hacer historia en este Mundial, pero no lo logramos. Nadie está más decepcionado que yo; la responsabilidad es mía.
Los últimos años me han recordado que hay cosas más importantes que el fútbol. Cuando alguien a quien quieres lucha contra la enfermedad, tu perspectiva cambia. A pesar de su propio padecimiento, mi esposa Bartina me ha apoyado cada día, y eso demuestra una fortaleza increíble. Le estaré agradecido por siempre.
Gracias a las jugadoras, a mi cuerpo técnico, a la KNVB, a los empleados y a los clubes. Y, sobre todo, gracias a la afición por su apoyo. Ha sido un honor representar a los Países Bajos.
Me voy con sentimientos encontrados: hubiera querido cerrar mi etapa con la Oranje con un título, pero no pudo ser. Aun así, predomina el orgullo por todo lo que el fútbol me ha dado, por las personas que he conocido y por haber convertido mi pasión en mi trabajo. Gracias por la confianza, las críticas, el apoyo, las decepciones, los éxitos y todo lo demás».
La KNVB condena los «repugnantes» insultos racistas
La KNVB confirmó un lado oscuro tras la derrota ante Monterrey: Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville sufrieron insultos racistas en redes tras fallar sus penaltis.
«Es atroz y denunciaremos los hechos ante Meld Online Discriminatie», anunció la KNVB. «Nuestro equipo legal estudiará si procede una denuncia formal ante la fiscalía, que podría abrir una investigación penal. El fútbol une; la discriminación divide».
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De Jong admite que la selección holandesa se quedó «muy lejos» de sus objetivos
El director técnico Nigel de Jong admitió que la selección de los Países Bajos quedó lejos del nivel necesario para cumplir sus objetivos en el torneo. Tras la salida del seleccionador, la KNVB debe reconstruir una campaña que prometió mucho pero rindió poco en Norteamérica.
«El objetivo era llegar a semifinales y ser campeones del mundo», recordó el excentrocampista del Manchester City. «No lo logramos. Estamos muy lejos. Hay que asumirlo».