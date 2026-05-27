Ronald Koeman explica la ausencia de Jeremie Frimpong en el Mundial, mientras que el seleccionador de los Países Bajos incluye a Crysencio Summerville y Justin Kluivert en la convocatoria definitiva

Koeman excluyó a Frimpong de la convocatoria por motivos físicos y tácticos. El jugador del Liverpool ha sufrido una lesión recurrente en el isquiotibial durante la temporada en Anfield, lo que le ha limitado a solo 35 partidos en todas las competiciones —con dos goles y dos asistencias—, y le ha costado el billete de avión. Koeman fue sincero al explicar que prefiere al explosivo lateral de los Reds por la estrella del West Ham, Crysencio Summerville.

«Es cierto que se ha lesionado con bastante frecuencia esta temporada; contra Ecuador, salió como suplente, pero tuvo que volver a salir muy pronto», explicó Koeman. «Es un problema físico, pero también he elegido a otra persona para jugar en la banda derecha: Summerville. No me sorprende, ya que quería convocarlo en marzo. Me gusta ese tipo de jugador fiable. Puede jugar en la banda derecha, pero su ética de trabajo es excepcional».