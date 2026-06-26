La plantilla es consciente del intenso ambiente que les espera, y Van Hecke prevé una batalla encarnizada en México. En declaraciones a la NOS, el defensa afirmó: «Es un partido que espero con muchas ganas. Estos son los partidos que uno quiere jugar en un Mundial. Creo que será muy reñido».

El seleccionador Koeman advierte sobre el peligro de Hakimi: «Es la estrella y un gran lateral derecho, así que debemos prepararnos bien».

El capitán Virgil van Dijk y el centrocampista Frenkie de Jong mostraron respeto por el rival; Van Dijk añadió: «Espero un gran equipo con mucha calidad, pero también con puntos débiles».

De Jong añadió: «Los vi jugar contra Brasil y me causaron una muy buena impresión. Llegaron a semifinales en el último Mundial y tienen jugadores muy buenos. Será un partido precioso».