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Ronald Araujo revela que ha tenido una charla para aclarar las cosas con Phil Foden después de que la estrella del Manchester City fuera víctima de una entrada brutal durante el empate de Inglaterra con Uruguay
Araujo insiste en que no hubo mala intención
El defensa central uruguayo se vio envuelto en una polémica tras una dura entrada sobre Foden durante la segunda parte del partido disputado en Londres. A pesar de la intensidad de la entrada, en la que llegó tarde a por un balón suelto, Araujo insistió en que en ningún momento tuvo la intención de causar ningún daño físico al mediapunta del City.
En sus declaraciones a los periodistas tras el partido, Araujo explicó su versión de los hechos y confirmó que ya se había asegurado de que Foden se encontraba bien. «Hablé con él después del partido y me dijo que estaba bien», afirmó el defensa.
Más tarde añadió: «Estas cosas pasan en el campo. Mi intención no era causarle daño, solo quería llegar al balón. Foden lo sabe. Estoy contento porque no hay ningún problema».
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«Me dijo que no era para tanto»
Araujo, tras destacar que este tipo de situaciones pueden parecer exageradas cuando se congelan en el tiempo, señaló que la decisión del árbitro y del VAR confirmaba aún más sus intenciones, y reiteró que quienes lo conocen saben que no juega con mala intención.
Añadió: «Si se congela la jugada, parece una entrada muy dura, pero mi intención era ir a por el balón. Además, el árbitro y el VAR estaban allí, así que creo que juzgaron que iba a por el balón. Pero lo importante es que hablé con Foden, está bien, y me dijo que no era para tanto, que así es el fútbol».
La selección inglesa, furiosa por una entrada
Aunque Araujo se apresuró a restar importancia al incidente, la reacción desde el banquillo de Inglaterra y de los medios de comunicación británicos fue mucho más severa. La entrada se produjo en el minuto 50 y, aunque Foden logró seguir jugando durante un breve periodo de tiempo antes de ser sustituido, la fuerza del contacto provocó que los espectadores pidieran una tarjeta roja.
Se vio a Tuchel visiblemente enfadado en la banda, mientras que el exdefensa de Inglaterra Harry Maguire expresó su decepción por el hecho de que el VAR no interviniera para convertir la falta en expulsión, especialmente con el Mundial a la vuelta de la esquina.
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La crisis de lesiones afecta a la selección de los Tres Leones
Aunque Foden parece haber escapado de una lesión grave, no se puede decir lo mismo de varios de sus compañeros de la selección.
Inglaterra ha confirmado que ocho jugadores han abandonado la concentración durante este parón internacional debido a diversos problemas físicos, lo que deja a Tuchel con una plantilla mermada de cara al partido del martes contra Japón.
Entre los que se marchan se encuentran Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori y Dominic Calvert-Lewin. Además, John Stones ha regresado al Manchester City para someterse a una evaluación tras un problema sufrido en el campo de entrenamiento, mientras que el dúo del Arsenal, Declan Rice y Bukayo Saka, también han regresado al norte de Londres para someterse a revisiones médicas.
Adam Wharton y Noni Madueke regresaron al Crystal Palace y al Arsenal, respectivamente, tras las lesiones sufridas durante el partido contra Uruguay.