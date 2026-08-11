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Ronald Araujo revela el motivo por el que eligió su dorsal en el Liverpool tras su cesión desde el Barcelona
El gigante de Anfield ficha al capitán del Barcelona
Liverpool ha cerrado uno de los fichajes más llamativos del mercado de verano, al asegurarse la incorporación de Araujo procedente del Barcelona. El internacional uruguayo de 27 años llega a los reds con una cesión inicial de una temporada, aunque el movimiento podría hacerse permanente el próximo verano. Los dirigentes de Anfield han negociado una opción de compra de 47,14 millones de libras como parte del acuerdo, lo que ofrece una vía a largo plazo para que el defensa siga en Merseyside.
Aunque llevó de forma célebre el número cuatro durante su etapa en el Camp Nou, esa camiseta concreta está ocupada actualmente por el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, lo que ha obligado al exjugador azulgrana a elegir un nuevo dorsal. Araujo llevará el número 33, un dorsal que Jordon Ibe lució por última vez hace una década.
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Una elección importante para el nuevo fichaje
Araujo ha explicado los motivos espirituales y profesionales que le llevaron a elegir el dorsal 33 en Anfield. La decisión de quedarse con ese número no fue casual para Araujo. El defensa explicó que ese número guarda una profunda conexión con sus primeros días en el deporte y con sus convicciones religiosas.
"Es un número que me gusta, es un número que es especial para mí. Curiosamente, cuando debuté como profesional hace mucho tiempo, ese era el número que llevaba entonces", reveló Araujo.
"Pero también tiene un significado personal para mí, un significado que está totalmente relacionado con mi fe y mi relación con Jesús, con Dios y con la religión. Es un tema del que hablé y sobre el que tuve una buena conversación con mis amigos, mi familia, mi pareja y mis padres. Es un número que me hace muy feliz llevar por varios motivos".
Ambición y motivación en Anfield
Anteriormente, en su primera entrevista oficial con los canales de medios del club, Araujo expresó su enorme orgullo por incorporarse a una de las instituciones más históricas del fútbol mundial. El defensa parece deseoso de integrarse en la cultura del club y trabajar junto a talentos de talla mundial como Virgil van Dijk.
Dijo a los medios del club: "No veo la hora de empezar. Estoy muy, muy feliz. Me hace ilusión estar aquí, en este enorme club con tanta historia. Tengo ganas de conocer a mis compañeros, ganas de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de ponerme en marcha".
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Refuerzo de la línea defensiva
La llegada de Araujo se produce en un momento crítico para el equipo de Andoni Iraola, ya que la plantilla se ha visto muy mermada por una serie de lesiones en defensa durante la pretemporada. El uruguayo aporta una versatilidad vital, capaz de desempeñarse en el centro de la zaga o de actuar como lateral derecho cuando sea necesario. Esta flexibilidad es esencial, dado que Joe Gomez está actualmente de baja hasta, como mínimo, el inicio del próximo mes, mientras que jóvenes promesas como Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni aún no han participado en el calendario veraniego.
El jugador, de 27 años, llega con un buen nivel de ritmo de competición, después de haber participado en la preparación de pretemporada del Barcelona antes de que se cerrara el traspaso. Puede que los aficionados no tengan que esperar mucho para ver al nuevo fichaje en acción, con un posible debut previsto para el próximo duelo contra el Como el domingo que viene.
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