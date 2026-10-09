La adaptación de Araujo a la Premier League ha sido impecable, aportándole la estabilidad que le faltó durante sus últimos meses en el Camp Nou. El jugador, de 27 años, ha protagonizado un resurgir notable a las órdenes de Andoni Iraola, participando en todos los partidos disputados hasta ahora esta temporada y consolidándose como la primera opción en el lateral derecho. Después de un periodo de intensa presión y contratiempos físicos en España, el defensa siente que el entorno en el Liverpool le ha permitido reencontrarse con su mejor versión y recuperar su bienestar mental.

«Sinceramente, estoy muy feliz. Muy, muy cómodo. Desde el primer momento en que llegué, me hicieron sentir muy a gusto. Los compañeros, el cuerpo técnico y, obviamente, los aficionados, me hicieron sentir como en casa desde el principio. Eso ayuda. Te da confianza para rendir en el campo y darlo todo. Estoy realmente feliz con este momento. Solo voy a seguir trabajando duro, como he venido haciendo, y espero que sea una gran temporada para nosotros», declaró a AUFTV.