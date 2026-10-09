Getty Images Sport
Traducido por
Ronald Araujo atribuye a su cesión al Liverpool haber salvado su carrera tras sus problemas de salud mental y la decepción del Mundial
Anfield brinda un santuario a Araujo
La adaptación de Araujo a la Premier League ha sido impecable, aportándole la estabilidad que le faltó durante sus últimos meses en el Camp Nou. El jugador, de 27 años, ha protagonizado un resurgir notable a las órdenes de Andoni Iraola, participando en todos los partidos disputados hasta ahora esta temporada y consolidándose como la primera opción en el lateral derecho. Después de un periodo de intensa presión y contratiempos físicos en España, el defensa siente que el entorno en el Liverpool le ha permitido reencontrarse con su mejor versión y recuperar su bienestar mental.
«Sinceramente, estoy muy feliz. Muy, muy cómodo. Desde el primer momento en que llegué, me hicieron sentir muy a gusto. Los compañeros, el cuerpo técnico y, obviamente, los aficionados, me hicieron sentir como en casa desde el principio. Eso ayuda. Te da confianza para rendir en el campo y darlo todo. Estoy realmente feliz con este momento. Solo voy a seguir trabajando duro, como he venido haciendo, y espero que sea una gran temporada para nosotros», declaró a AUFTV.
- Getty Images Sport
Superar el peso de las críticas
A pesar de la presión externa que rodeó su salida del Barcelona, Araujo sostiene que su motivación nunca fue demostrar que los demás estaban equivocados. En cambio, buscaba un club en el que pudiera encontrar los minutos necesarios para reconstruir su confianza. Insiste en que su éxito actual es un resultado natural del trabajo duro que ha realizado entre bastidores.
"No hago las cosas para responder a la gente ni para intentar demostrar nada. Sé lo que valgo, sé lo que tengo y sé lo que puedo hacer como jugador, y estoy muy convencido de ello. Simplemente disfruto jugando al fútbol. Ahora tengo la continuidad que buscaba y sé de lo que soy capaz como jugador cuando tengo esa continuidad y esa confianza. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy disfrutando de jugar, de hacer lo que más me gusta, y ahí es donde se ven los frutos del trabajo. Soy alguien que trabaja muchísimo y los resultados se ven en tu trabajo", explicó Araujo.
Desconsuelo internacional y resiliencia
Aunque su carrera a nivel de clubes vuelve a estar bien encaminada, Araujo también habló del coste emocional que le supuso perderse el Mundial con Uruguay por una lesión muscular. Ver desde la banda cómo su selección caía eliminada en la fase de grupos fue un golpe importante, especialmente después de que anteriores problemas físicos hubieran condicionado su participación internacional en grandes torneos.
"Voy a ser muy sincero. La verdad es que fue muy difícil. Muy difícil para mí y también para mi familia. La familia también lo sufre y al final son dos competiciones muy importantes en las que no pude estar. Es duro, es duro. Es duro porque trabajas muchísimo para eso, para poder estar con la selección y poder vivir una de las etapas más bonitas del mundo como futbolista. Y es muy difícil. Es muy difícil no conseguirlo. Al final trabajas y lo das todo, das el máximo para estar ahí, pero una vez más no sucedió", señaló.
- AFP
Una perspectiva positiva de cara al futuro
El defensa está ahora centrado en llevar el éxito tanto al Liverpool como a Uruguay, y afirma que siente una profunda responsabilidad de rendir con su país. Su reciente regreso a la convocatoria de la selección durante el último parón internacional supone otro paso adelante en su proceso de recuperación, y sigue siendo optimista sobre lo que puede lograr en los próximos años.
"Tenemos la suerte de poder dedicarnos a lo que más nos gusta hacer y eso me da ganas de seguir adelante y de seguir disfrutándolo pese a las dificultades para volver a levantarme. No solo en el fútbol, sino también en la vida. Se trata de caerse, levantarse e intentarlo otra vez. Para nosotros, los uruguayos, está en la sangre. Levantarse, intentarlo de nuevo y no rendirse. Eso es lo que intento aplicar en mi vida y en mi carrera", concluyó Araujo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias