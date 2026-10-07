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Rompió la maldición de Brasil y la épica ante Inglaterra: 10 momentos inolvidables en la trayectoria de Messi con Argentina

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L. Messi
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Argentina vs Benin
Benin
Amistosos
Argentina
Inglaterra
EE. UU.
Benín

El recorrido de la Pulga con la Albiceleste está lleno de momentos emocionantes: estos son los más destacados

Lionel Messi bajó el telón de una trayectoria que se prolongó durante 21 años con la selección de Argentina, después de disputar su último partido con la camiseta de la "albiceleste" en la capital, Buenos Aires, en medio de una escena emotiva que presenció las lágrimas de sus compañeros y un enorme homenaje de la afición a su estrella histórica.

Messi puso fin a su andadura internacional con una amplia victoria sobre Benín por tres goles a cero, en el partido que llevó por título "El último baile", para que el dueño de la camiseta número 10 abandonara el campo entre una multitudinaria ovación de la afición.

Durante más de dos décadas, Messi vivió con la selección de su país diferentes sentimientos, desde los fracasos y las decepciones hasta la conquista de la Copa del Mundo, hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol argentino.

A continuación, los 10 momentos más destacados en la trayectoria de Messi con Argentina, según un informe publicado por el diario británico The Sun.

  • Un comienzo espectacular en el Mundial

    Messi debutó en la Copa del Mundo durante el enfrentamiento de Argentina ante Serbia y Montenegro en el Mundial de 2006.

    Y pese a entrar en el minuto 74, el joven astro logró asistir en un gol de Hernán Crespo, antes de marcar él mismo el sexto tanto de Argentina, convirtiéndose en el jugador argentino más joven en anotar en la historia de la Copa del Mundo, con 18 años y 358 días.

    El partido terminó con la victoria de Argentina por 6-0 y su clasificación a los octavos de final.

  • El oro olímpico de Pekín

    Messi podría no haber participado con Argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, después de que el Barcelona intentara impedirle viajar para disputar el torneo.

    Sin embargo, la intervención de Pep Guardiola, su nuevo entrenador por aquel entonces, contribuyó a permitir que el jugador se uniera a la selección olímpica, donde participó junto a Sergio Agüero, Juan Román Riquelme y Ángel Di María.

    Y en la final ante Nigeria, Messi fabricó el gol de la victoria para su compañero Di María, llevando a Argentina a la medalla de oro.

  • El Balón de Oro en el Mundial 2014

    En el Mundial de 2014, Argentina necesitó un momento excepcional de Messi ante Irán.

    Cuando el partido se encaminaba hacia un empate sin goles, Messi recibió el balón en el minuto 91, se adentró en el área rival y, antes de ello, disparó una magnífica tiro desde fuera del área que acabó en la red.

    El gol contribuyó a la clasificación de Argentina a las rondas eliminatorias, después de que Messi marcara cuatro goles y recibiera el premio al mejor jugador del partido en cuatro enfrentamientos consecutivos.

    Argentina llegó a la final del Mundial por primera vez en 24 años y, pese a perder el título ante Alemania, Messi recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

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  • Rompiendo el récord de Batistuta

    El récord de Gabriel Batistuta como máximo goleador en la historia de Argentina, con 56 goles, se mantuvo intacto durante 14 años.

    Pero Messi tenía una cita con la ruptura de ese récord durante el enfrentamiento ante Estados Unidos en la Copa América, después de ejecutar un tiro libre de manera magistral, colocando el balón en la escuadra de la portería del guardameta Brad Guzan.

    Y desde 2016, Messi siguió ampliando su cifra, marcando 71 goles hasta alcanzar un total de 127, mientras que Batistuta cayó al segundo puesto.

  • La salvación de Argentina de la ausencia en el Mundial 2018

    En la fase de clasificación para el Mundial de 2018, Argentina estaba amenazada con ausentarse del torneo por primera vez en 47 años.

    Una victoria sobre Ecuador en Quito bastaba para darle a la selección el billete a la Copa del Mundo de Rusia, pero los locales golpearon a Argentina con un gol a los 30 segundos de juego.

    La respuesta llegó de Messi de la manera a la que tiene acostumbrados a todos, marcando tres goles, un "hat-trick", para dar la vuelta al enfrentamiento y otorgarle a su país el billete de clasificación al Mundial de 2018.

  • Poner fin a la maldición de Brasil y coronarse campeón de la Copa América

    Los enfrentamientos entre Argentina y Brasil siempre han sido de los partidos de fútbol más apasionantes, pero la balanza se inclinaba a favor de Brasil durante los primeros años de la carrera internacional de Messi.

    En los seis partidos que enfrentaron a ambas selecciones desde la aparición de Messi, Brasil ganó cuatro veces y empataron en dos ocasiones, sin que Argentina lograra ninguna victoria.

    Sin embargo, Messi y sus compañeros consiguieron romper el maleficio en la final de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, después de que Ángel Di María marcara el único gol del partido.

    Aquel título fue el primer gran campeonato de Messi con la selección absoluta, y además puso fin a una larga espera y acabó con las críticas que había recibido por no haberse coronado con ningún título importante con Argentina.

  • La batalla de los Países Bajos en los cuartos de final del Mundial 2022

    En los cuartos de final del Mundial 2022 ante Países Bajos, Messi protagonizó uno de sus momentos más polémicos y, al mismo tiempo, más brillantes.

    Fabricó el primer gol de Argentina con una asistencia asombrosa, sin mirar, a su compañero Nahuel Molina, después de haber atravesado la defensa neerlandesa de una forma excepcional.

    Y tras el empate de Países Bajos en los últimos instantes, que llevó el partido a la tanda de penaltis, Messi mantuvo la calma y condujo a Argentina a la victoria por 4-3 en los penaltis, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con empate 2-2.

    El partido también fue testigo del enfrentamiento de Messi con el seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, ante quien celebró al estilo "Topo Gigio".

    Y tras el partido, Messi volvió a acaparar el protagonismo durante la entrevista televisiva, cuando dirigió su célebre frase al delantero neerlandés Wout Weghorst: "¿Qué mirás, bobo?".

  • El momento del cambio ante México y Croacia

    Argentina entró en el Mundial 2022 con una derrota impactante ante Arabia Saudita, y quedó amenazada con una eliminación temprana en la fase de grupos.

    Ante México, la selección argentina necesitaba la victoria para evitar una crisis real, pero el partido se mantuvo cerrado hasta el minuto 64.

    Entonces Messi recibió un pase de Di María, y solo necesitó un toque antes de lanzar un potente disparo raso desde fuera del área que se alojó en la red.

    Argentina pasó después de ser una selección que sufría a convertirse en campeona del mundo.

    Y en las semifinales ante Croacia, Messi protagonizó una de sus jugadas individuales más destacadas, cuando superó a Josko Gvardiol en la línea de banda, antes de ceder el balón a Julián Álvarez para que marcara el tercer gol y sellara la clasificación de Argentina a la final.

  • Messi y Mbappé en la final de ensueño

    La final del Mundial 2022 fue el enfrentamiento que Messi esperó durante mucho tiempo para conquistar el más preciado de sus títulos.

    Ante Francia, Messi marcó dos goles, pero Kylian Mbappé respondió con fuerza y anotó tres tantos para brindar uno de los desenlaces más emocionantes en la historia de los Mundiales.

    Messi y Mbappé convirtieron sus penales, antes de que Argentina se adjudicara el título gracias al brillo de Emiliano Martínez en la tanda de penales.

    Tras cuatro decepciones previas en grandes torneos, Messi logró finalmente levantar la Copa del Mundo, cumpliendo el sueño largamente esperado y situándose en el mismo lugar que ocupó Maradona en la historia del fútbol argentino.

  • La noche legendaria de Inglaterra

    Una de las rivalidades más célebres del fútbol mundial se renovó durante el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.

    Antes del partido, las gradas vivieron un ambiente cargado de tensión, después de que las voces de la afición argentina ahogaran el himno inglés.

    Inglaterra se adelantó por medio de Anthony Gordon, pero Messi, pese a tener 39 años, desempeñó un papel decisivo en el corazón del encuentro.

    La estrella argentina fabricó dos goles: el primero para Enzo Fernández, que logró el empate a cinco minutos del final, y el segundo mediante un pase con su pie derecho a Lautaro Martínez, que marcó de cabeza.

    Messi elevó su cuenta a 12 asistencias en la historia de sus participaciones en los Mundiales, para seguir pulverizando récords, además de conducir a Argentina a alcanzar la final por segunda vez consecutiva.

    Y aunque el recorrido de Argentina terminó con la derrota ante España en la final, la victoria de Messi sobre Inglaterra en su penúltimo partido con la selección le brindó a su trayectoria internacional otro momento inolvidable, después de seguir consolidando su legado entre los más grandes jugadores de la historia de Argentina.