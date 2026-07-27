Y por partida doble: 4,7 millones de euros costó el danés Albert Grönbaek, de 25 años, que llegó en propiedad desde el Stade Reims tras su cesión iniciada el pasado enero. También procedente de Francia, el club incorporó además a Martin Adeline. El HSV fichó al jugador de 22 años, que jugó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, por cuatro millones desde el recién ascendido a la Ligue 1 ESTAC Troyes.

"Tengo muchas ganas de ver a este chico, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, que tiene mucha intensidad y aun así mucha profundidad. No solo destaca por su velocidad, también por sus ganas de correr y moverse", dijo el entrenador Merlin Polzin sobre el internacional francés sub-20 en ocho ocasiones, que el año pasado llamó la atención en Segunda División con once goles y 13 asistencias (¡nadie dio más asistencias!) en 36 partidos oficiales. Está nominado al premio al mejor jugador de la Ligue 2.

"Tiene algo que nosotros todavía no tenemos. Esa intensidad y esas ganas de ir al choque. Que no se define solo por sus ganas de jugar al fútbol, sino también por el trabajo duro", continuó entusiasmado Polzin. Estas frases también pueden aplicarse a Adeline como persona. Porque con él, el HSV ha fichado probablemente al profesional más inusual de la Bundesliga.