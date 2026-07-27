Y además por partida doble: 4,7 millones de euros costó el danés Albert Grönbaek, de 25 años, que llegó en propiedad desde el Stade Reims tras su cesión iniciada el pasado enero. También procedente de Francia se incorporó además Martin Adeline. El HSV fichó al jugador de 22 años, que se formó en la cantera del Paris Saint-Germain, por cuatro millones desde el recién ascendido a la Ligue 1 ESTAC Troyes.

«Tengo muchas ganas de ver al chico, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, que tiene mucha intensidad y aun así también mucha profundidad. No destaca solo por su velocidad, también por sus ganas de correr y moverse», dijo el entrenador Merlin Polzin sobre el internacional sub-20 francés en ocho ocasiones, que el año pasado llamó la atención en la segunda división con once goles y 13 asistencias (¡nadie dio más!) en 36 partidos oficiales. Está nominado a mejor jugador de la Ligue 2.

«Tiene algo que todavía no tenemos. Esa intensidad y esas ganas de ir a los duelos. Que no se define solo por sus ganas de jugar al fútbol, sino también por el trabajo duro», siguió entusiasmado Polzin. Estas frases también pueden aplicarse a Adeline como persona. Porque con él, el HSV ha fichado probablemente al profesional más inusual de la Bundesliga.