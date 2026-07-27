Algo se mueve en el Hamburger SV. Desde el fichaje de Andre Hahn en enero de 2017, cuando se transfirieron seis millones de euros al Borussia Mönchengladbach, no se había gastado tanto dinero en una nueva incorporación como este verano.
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¡Rompe todos los clichés del futbolista! El HSV ha fichado al profesional más insólito de la Bundesliga
Y además por partida doble: 4,7 millones de euros costó el danés Albert Grönbaek, de 25 años, que llegó en propiedad desde el Stade Reims tras su cesión iniciada el pasado enero. También procedente de Francia se incorporó además Martin Adeline. El HSV fichó al jugador de 22 años, que se formó en la cantera del Paris Saint-Germain, por cuatro millones desde el recién ascendido a la Ligue 1 ESTAC Troyes.
«Tengo muchas ganas de ver al chico, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, que tiene mucha intensidad y aun así también mucha profundidad. No destaca solo por su velocidad, también por sus ganas de correr y moverse», dijo el entrenador Merlin Polzin sobre el internacional sub-20 francés en ocho ocasiones, que el año pasado llamó la atención en la segunda división con once goles y 13 asistencias (¡nadie dio más!) en 36 partidos oficiales. Está nominado a mejor jugador de la Ligue 2.
«Tiene algo que todavía no tenemos. Esa intensidad y esas ganas de ir a los duelos. Que no se define solo por sus ganas de jugar al fútbol, sino también por el trabajo duro», siguió entusiasmado Polzin. Estas frases también pueden aplicarse a Adeline como persona. Porque con él, el HSV ha fichado probablemente al profesional más inusual de la Bundesliga.
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Martin Adeline tomó clases de teatro en su exclub Troyes
Adeline, criado como hijo único, tiene intereses que por lo general no se suelen asociar con el mundo de los futbolistas. El francés disfruta, por ejemplo, del cine, las exposiciones de arte o los viajes. En Troyes recibió clases de teatro. «Soy una persona muy curiosa por naturaleza. Mi interés por ese tipo de actividades se debe en parte a mi educación. Mi madre viajaba mucho conmigo y me permitió conocer diferentes culturas y paisajes», explicó en una entrevista.
Adeline dijo en una ocasión que lo más difícil de ser futbolista era la soledad. Cuando en 2018, con 14 años, pasó al equipo sub-17 del PSG, le costó mucho adaptarse durante los primeros meses. Con frecuencia se quedaba llorando en el baño de su internado en París y pensaba en dejarlo.
Esas experiencias, así como el repentino final años después en el Stade Reims, no hicieron que se quebrara su ambición futbolística de llegar al más alto nivel. Pero poco a poco fue comprendiendo que él mismo tiene que hacer algo para llenar de sentido su vida al margen del deporte.
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Martin Adeline quiere «desvincularse de la burbuja del fútbol»
«Aunque solo tengo 21 años, eso no significa que ponga toda mi alma en el fútbol», dijo el año pasado. «Me gusta intercambiar ideas con gente de otros ámbitos profesionales para ampliar mis horizontes. Intento encontrar un equilibrio interior, desconectarme de la burbuja del fútbol y seguir desarrollándome como persona».
Tras su primera temporada en Troyes, Adeline tomó en junio de 2025 la decisión de pasar el tiempo alejado del fútbol viajando con la mochila al hombro. También porque sus amigos seguían ocupados con sus estudios y habían planeado sus vacaciones en agosto.
Adeline emprendió entonces el viaje en solitario. «Estaba frustrado por haberme perdido la vida de estudiante, el sentarme en aulas durante las clases magistrales. Así que pensé: ¿por qué no ir a la escuela en el extranjero? Me pareció una forma segura de conocer a gente joven», dijo a L'Equipe.
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Los viajes de Martin Adeline: de Sevilla a Dublín
Adeline voló después a Sevilla para asistir allí a cursos de idiomas a diario de 9 a 13 horas. El problema: no participaban jóvenes. «Había pensado que era una universidad, pero me había equivocado. Mi mejor colega allí era un alemán de 50 años. Hicimos amistad y recorrimos la ciudad», contó Adeline.
Con otros estudiantes surgió un partido en un campo de fútbol. Sin embargo, Adeline no quiso decir por qué manejaba tan bien el balón: «No quería que me encasillaran, porque si no se obtiene una imagen distorsionada».
De Sevilla siguió su camino hacia la capital irlandesa, Dublín, solo con equipaje de mano, una pequeña mochila y cuatro conjuntos. Adeline se instaló en un alojamiento clásico de estudiantes: escritorio, cama y ducha, no había más. «Eso era exactamente lo que quería. Y pensé: chapó por los estudiantes», dijo, antes de asistir a más cursos de idiomas.
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Apertura a lo nuevo gracias a su madre
Adeline hizo algunas amistades y, por la tarde, tocó hacer turismo. «Fue como una búsqueda del tesoro. Compartimos emociones intensas. Al despedirnos, estuvimos a punto de llorar. Tuvimos la sensación de haber vivido algo mágico», recordó.
Su siguiente ruta le llevó, junto a un amigo de la infancia, a un espontáneo viaje por carretera por el sur de Irlanda, antes de regresar brevemente a Troyes, solo para partir poco después hacia el oeste de Estados Unidos. Allí, Adeline recorrió la zona en un autobús escolar con diez personas de entre 25 y 37 años. Que todos fueran mayores que él «me vino muy bien», dijo. Porque: «Pensé que así seguro tendríamos conversaciones profundas».
Debe esta apertura a lo nuevo y a salir de su propia zona de confort a su madre. Ella prefería gastar el dinero en viajes antes que en bienes de consumo. Con el objetivo de hacer tres viajes al año junto a su hijo. «Visitábamos capitales europeas y en verano hacíamos un gran viaje, a Estados Unidos, Canadá, Namibia», dijo Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline juega en el HSV por primera vez en su carrera fuera de Francia
Su «búsqueda de conexión humana» vinculada a los viajes, tal y como la describió el nuevo fichaje del HSV, la continuará ahora con toda probabilidad también en su nuevo entorno con los Rothosen. Será la primera vez en su carrera que Adeline juegue fuera de Francia. Su madre lo acompaña a Hamburgo.
Está convencido de que logrará integrarse, también gracias a la experiencia acumulada lejos de los terrenos de juego. «Sé que puedo adaptarme a cualquier entorno, ya sea en un suburbio o en el mundo de los ricos», dijo.
Martin Adeline: los datos de rendimiento de su carrera
Periodo Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (cedido) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (cedido) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 desde 2026 Hamburgo SV
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