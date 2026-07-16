Romero, en respuesta a Neville: «Los ingleses hablan primero, nosotros actuamos en el campo. Cuando me retire, no seré tan tonto»

Tras la semifinal del Mundial, ganada 2-1 por Argentina, Romero se desahogó con DSport: «Estábamos muy motivados porque en Inglaterra hablaron mucho antes del partido. Les mandamos un abrazo; seguro que están encantados».





«Espero que, cuando me retire, no sea tan tonto como para ir por ahí criticando a un jugador. Sales al campo para darlo todo y las cosas pueden salir bien o mal. Estamos contentos de estar en la final y de hacer historia», concluye el defensa del Tottenham.



