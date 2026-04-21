Romelu Lukaku y el Nápoles mantienen «conversaciones constructivas» tras el enfrentamiento por la rehabilitación de su lesión

La relación entre Lukaku y el Nápoles se ha normalizado tras «conversaciones constructivas» entre el jugador y el club. El delantero de 32 años se había ido a Bélgica para tratarse un problema recurrente en los isquiotibiales, lo que generó tensiones sobre su recuperación.

Pese a los rumores de ruptura, han acordado que siga su recuperación en su país, informa The Athletic. El plan es que el exjugador del Chelsea regrese a Nápoles poco antes de unirse a la selección belga para la Copa del Mundo de 2026, con el fin de llegar en óptimas condiciones a club y país.