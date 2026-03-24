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Romelu Lukaku se retira de la convocatoria de Bélgica para los partidos amistosos contra la selección de Estados Unidos y México
El delantero antepone su forma física a sus compromisos internacionales
Según ESPN, Lukaku no cruzará el Atlántico para disputar los próximos partidos. El delantero ha vivido una temporada complicada, muy marcada por problemas físicos que han limitado su tiempo de juego a nivel de club. En lugar de emprender un agotador viaje a Norteamérica, ha optado por realizar sesiones de entrenamiento adicionales en Nápoles. La Federación Belga confirmó el martes que el veterano goleador prefería aprovechar el actual parón internacional para trabajar su condición física en lugar de incorporarse a la selección nacional.
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El máximo goleador deja un gran vacío
La baja de su máximo goleador histórico supone un importante reto táctico para el entrenador Rudi García, ahora que ultima los preparativos para el verano. Con la impresionante cifra de 89 goles en 124 partidos con su selección desde que debutó con tan solo 16 años, el jugador de 32 años sigue siendo una pieza clave insustituible. Su ausencia se notará profundamente ante rivales de peso, especialmente teniendo en cuenta su probada trayectoria en la escena internacional. Sin embargo, el cuerpo técnico reconoce que es absolutamente esencial darle al delantero el tiempo necesario para recuperarse ahora, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a los partidos amistosos inmediatos.
Dos centrocampistas, baja por problemas físicos
La baja de la estrella del Nápoles agrava los problemas de selección, ya que la plantilla ya está atravesando una pequeña crisis de lesiones. El lunes, la federación reveló que el centrocampista del Club Brugge Hans Vanaken y el extremo del Arsenal Leandro Trossard también se ven afectados por problemas físicos y no viajarán. Ambos jugadores habían sido convocados inicialmente por García para formar parte de una convocatoria de 28 jugadores el viernes. Al explicar su ausencia, la Federación Belga de Fútbol declaró que la decisión «les permitirá continuar su rehabilitación en condiciones óptimas», lo que deja al equipo considerablemente mermado de cara a su viaje al otro lado del Atlántico.
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A Bélgica le esperan los retos del Mundial
Tras sus partidos amistosos contra Estados Unidos y México, los Diablos Rojos centrarán toda su atención en el Mundial, que se acerca a pasos agigantados. Encuadrada en el Grupo G, Bélgica se enfrenta a una serie de partidos muy reñidos a partir de mediados de junio. Comenzarán su andadura contra Egipto el 15 de junio, antes de medirse a Irán exactamente seis días después. Su último encuentro de la fase de grupos será contra Nueva Zelanda el 27 de junio. Para hacer frente a estos rivales internacionales tan diversos se necesitará una plantilla en plena forma y cohesionada, lo que explica por qué el cuerpo técnico está gestionando actualmente la preparación física de los jugadores con tanta cautela.