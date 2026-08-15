Anadolu Agency
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Romelu Lukaku promete a los aficionados del Fenerbahce más que solo goles tras completar su fichaje
Un delantero políglota asume el desafío
Más allá de su acreditada trayectoria como goleador prolífico en las competiciones de élite de Europa, Lukaku es ampliamente reconocido por su notable capacidad lingüística fuera del terreno de juego. El veterano delantero domina siete idiomas: neerlandés, francés, inglés, lingala, español, italiano y portugués. Decidido a integrarse sin problemas en la cultura futbolística turca, el belga está deseando dominar el idioma local para estrechar lazos con sus compañeros, el personal del club y la apasionada afición de Estambul.
- Belga
El fichaje de verano prioriza la comunicación
Durante su presentación oficial en el canal de YouTube del Fenerbahce, el fichaje del verano explicó su ambición de aprender rápido el idioma: "Creo que empezaré las clases el lunes. Quiero aprender turco. En todos los clubes en los que he jugado, siempre he querido poder hablar con la gente. Espero poder hablar turco en tres o cuatro meses. No será fácil, pero haré todo lo posible".
También mostró su alivio por haber cerrado por fin el traspaso, y añadió: "Sabéis, en realidad llevo un mes esperando esto. Es un honor estar aquí, es algo que llevaba mucho tiempo queriendo".
La herencia personal inspira motivación
El vínculo emocional de Lukaku con Turquía nace de su difunto padre, que jugó en el país durante la década de 1990: «Jugó en Turquía en 1996. Por eso este hermoso país es un segundo hogar para mí. Todavía recuerdo aquellos días con claridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería convertirme en futbolista profesional».
Después reflexionó sobre los notables lazos familiares que le unen a su nuevo club: «Mi hermano [Jordan] también jugó aquí. De hecho, el último gol de mi padre en Turquía fue contra el Fener. Y el único partido que he jugado en Turquía antes fue en este mismo estadio. Jugar en el Fenerbahçe es algo que necesitaba».
- Anadolu Agency
Se acercan las pruebas de los play-offs europeos
El experimentado delantero lucha ahora contra el reloj para alcanzar su mejor forma física de competición, lo que hace que su participación sea dudosa para el estreno del sábado por la tarde en la Superliga turca a domicilio ante el Genclerbirligi. El Fenerbahce centrará después su atención en la exigente ida del play-off de la Champions League contra el conjunto francés Olympique Lyon. Con las dudas aún presentes sobre su estado general, está por ver con qué rapidez puede integrarse el belga y liderar el ataque durante un exigente inicio de temporada.
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