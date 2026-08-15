Romelu Lukaku promete a los aficionados del Fenerbahce más que solo goles tras completar su fichaje

Durante su presentación oficial en el canal de YouTube del Fenerbahce, el fichaje del verano explicó su ambición de aprender rápido el idioma: "Creo que empezaré las clases el lunes. Quiero aprender turco. En todos los clubes en los que he jugado, siempre he querido poder hablar con la gente. Espero poder hablar turco en tres o cuatro meses. No será fácil, pero haré todo lo posible".

También mostró su alivio por haber cerrado por fin el traspaso, y añadió: "Sabéis, en realidad llevo un mes esperando esto. Es un honor estar aquí, es algo que llevaba mucho tiempo queriendo".