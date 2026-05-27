Romelu Lukaku, molesto, quiere quedarse en el Nápoles tras la exagerada saga de su recuperación de la lesión

Lukaku ha dejado claro que no piensa dejar el Nápoles este verano, a pesar de una temporada marcada por lesiones y tensiones fuera del campo. El delantero, que llegó al Estadio Diego Armando Maradona en agosto de 2024, apenas ha jugado cinco partidos como suplente en la Serie A y no ha logrado recuperar su mejor nivel.

«Me molestó cómo algunos medios italianos presentaron el asunto», declaró a La Dernière Heure. «Exageraron. No vine a Bélgica de vacaciones; quería recuperar mi mejor nivel. Ahora [mi relación con el club] va bien. Se entiende por qué actué así. Mi amor por el club sigue intacto».