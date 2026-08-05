Romelu Lukaku y el Nápoles se encaminan hacia un divorcio, y este parece inevitable. El delantero belga debía incorporarse hoy a la concentración en Castel di Sangro tras sus compromisos con Bélgica en el Mundial. Ha decidido no presentarse al entrenamiento.
Las fricciones de la pasada temporada llegaron a su punto álgido tras el parón internacional de finales de marzo, cuando el jugador no regresó a Italia. El Nápoles respondió apartándolo a un segundo plano de la plantilla, una decisión que Conte compartía. La ruptura ahora parece irreparable.