Por tanto, Lukaku está a punto de dejar el Nápoles en este mercado de fichajes, después de solo dos temporadas en el club, la última de ellas muy condicionada por la grave lesión que sufrió durante la pretemporada.

El club y el jugador quieren lo mismo. Ambos se encaminan hacia una separación prematura, mucho antes de que su contrato expire el 30 de junio de 2027. Allegri puede que sea un admirador de largo recorrido de Big Rom, pero la estrategia del Nápoles nunca ha cambiado: el dinero gastado en Hojlund confirmó el orden de preferencia y sitúa a Lukaku claramente por detrás del danés.

De Laurentiis, sin embargo, no cede. Quiere al menos 10 millones de euros para dejar salir al belga, que acaba de cumplir 33 años.