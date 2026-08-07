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Romelu Lukaku, estrella del Nápoles que quiere salir, surge como objetivo sorpresa de un club de la Ligue 1
El Mónaco entra en la carrera por Romelu Lukaku
El Mónaco está trabajando activamente en una operación para fichar al delantero del Nápoles Lukaku durante el mercado de fichajes de verano, según La Gazzetta dello Sport. El club de la Ligue 1 está estudiando opciones en ataque ante la creciente incertidumbre en torno a el futuro de Balogun. El delantero podría salir del Mónaco antes del cierre del mercado, lo que obligaría a la cúpula del club a buscar un recambio de primer nivel.
Lukaku, de 33 años, ha surgido en las últimas horas como un objetivo prestigioso para el club. El internacional belga busca un nuevo comienzo lejos de Italia. Un traslado al Principado daría al Mónaco un goleador contrastado al más alto nivel.
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Lukaku busca una salida tras su conflicto con el Nápoles
Según el mismo informe, Lukaku se encuentra actualmente en conflicto con la cúpula del Nápoles. La relación se ha deteriorado, lo que ha llevado al delantero a buscar activamente una vía de salida este verano. Varios clubes del fútbol mundial han expresado su interés en hacerse con el exdelantero del Manchester United. Sin embargo, el jugador tiene prioridades claras con respecto a su próximo destino profesional.
Aunque el conjunto estadounidense Atlanta mantiene desde hace tiempo su interés en llevarlo a la Major League Soccer, Lukaku sigue sin estar convencido por un traslado a Estados Unidos.
El delantero belga prefiere seguir en Europa
La preferencia clara de Lukaku es seguir en el fútbol europeo de cara a la próxima temporada. Esta postura da al Mónaco una opción real de cerrar un acuerdo por el experimentado delantero. El conjunto francés no es el único equipo europeo que sigue de cerca su situación. También existe interés por el delantero belga por parte de clubes de Turquía. Aunque también podría contemplarse un posible traslado a Arabia Saudí, la opción de fichar por el Mónaco sigue siendo una posibilidad muy real para el delantero.
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Semanas decisivas por delante para el ataque del Mónaco
El Mónaco seguirá evaluando sus opciones en ataque mientras resuelve la situación en torno a Balogun. El avance de las negociaciones por Lukaku podría acelerarse si se cierra la salida de Balogun.
Lukaku valorará las opciones que tiene disponibles antes de decidir su próximo destino. Con el Mónaco presentando una oportunidad concreta para seguir en Europa, se esperan novedades sobre el futuro del belga en los próximos días.
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