El Mónaco está trabajando activamente en una operación para fichar al delantero del Nápoles Lukaku durante el mercado de fichajes de verano, según La Gazzetta dello Sport. El club de la Ligue 1 está estudiando opciones en ataque ante la creciente incertidumbre en torno a el futuro de Balogun. El delantero podría salir del Mónaco antes del cierre del mercado, lo que obligaría a la cúpula del club a buscar un recambio de primer nivel.

Lukaku, de 33 años, ha surgido en las últimas horas como un objetivo prestigioso para el club. El internacional belga busca un nuevo comienzo lejos de Italia. Un traslado al Principado daría al Mónaco un goleador contrastado al más alto nivel.