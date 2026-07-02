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Romelu Lukaku admite que no estaba mentalmente preparado para lanzar el penalti en el último suspiro de Bélgica contra Senegal, y explica por qué Youri Tielemans lo lanzó para marcar el gol de la victoria en la prórroga
Lukaku antepone el equipo a la gloria individual
En la prórroga, Bélgica tuvo un penalti para clasificar. A pesar de ser el lanzador habitual, Lukaku, agotado mentalmente, cedió el balón a Youri.
Tras el pitido final, el delantero del Nápoles declaró a la RTBF: «Iba a lanzar, pero sigo pasando por momentos difíciles a nivel mental, y preferí que lo lanzara Youri. No soy yo quien cuenta; es el equipo el que debe ganar».
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Una temporada marcada por las dificultades personales y profesionales
El contexto que explica el estado anímico de Lukaku es complejo. El exjugador del Chelsea vivió una temporada 2025-26 de pesadilla en el Nápoles, en la que solo disputó 64 minutos en partidos oficiales durante toda la campaña. Esta falta de ritmo y de confianza ha afectado claramente al jugador de 33 años.
Un jugador belga logra una remontada espectacular
Bélgica perdía 2-0 hasta el minuto 86, cuando Lukaku recortó distancias. Tielemans empató tres minutos después y, en la prórroga, Bélgica superó a Senegal. Al preguntarle por el desenlace, Lukaku bromeó: «Estoy harto de partidos tan estresantes».
«Siento decirlo así, pero hemos tenido un par de cojones. Eso es exactamente lo que se necesita en partidos de esta envergadura. Sinceramente, ya estoy harto de estos partidos que te dejan sin aliento», bromeó, estableciendo al instante un paralelismo histórico con la emblemática remontada de Bélgica ante Japón en el Mundial de 2018.
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Bélgica se centra en los octavos de final
Bélgica se medirá a Estados Unidos en octavos de final tras una remontada espectacular que mantiene vivo su Mundial. El equipo de Rudi García quiere aprovechar la confianza adquirida.
La unión del grupo se reforzó tras la dura prueba en Seattle. «Estas victorias unen aún más al equipo; es lo más bonito para los aficionados y para nosotros», concluyó Lukaku.