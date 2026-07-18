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¿Romelu Lukaku a la MLS? Ajax y Mónaco competirán con clubes estadounidenses por fichar al delantero, cuya salida del Nápoles parece inminente
La MLS se suma a la puja por Lukaku
Según Tuttosport, Lukaku podría dejar Europa y fichar por la MLS. El New York City FC lo sigue tras su buen Mundial.
El Nápoles quiere venderlo para reducir su masa salarial y reforzar la plantilla bajo Massimiliano Allegri. El delantero está de vacaciones tras sus compromisos con la selección, mientras sus agentes analizan las ofertas. Varios clubes europeos aún lo siguen, pero el interés estadounidense añade un nuevo factor a la puja.
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No se han presentado ofertas formales
Varios clubes siguen su situación. Ajax y Mónaco han hecho consultas, pero aún no negocian. Cualquier acuerdo dependerá de que Lukaku acepte reducir su salario, que en Nápoles ronda los 12 millones de euros brutos por temporada.
El Fenerbache también lo sigue, pero el fichaje de Mason Greenwood podría limitar su interés. Los rumores que vinculaban al Beşiktaş con Lukaku se han enfriado.
El Nápoles quiere una solución definitiva
Nápoles quiere vender a Lukaku para liberar dinero y fichar nuevos jugadores, evitando así una larga novela de traspasos antes del inicio de la Serie A. Aunque el belga tiene admiradores en Europa, su salario sigue siendo un obstáculo. Según Il Mattino, el presidente Aurelio De Laurentiis no bajará el precio pese a querer quitarse su sueldo de encima. Según Il Mattino, Lukaku solo se quedaría si rebaja su salario o convence a Allegri de que es imprescindible.
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Queda pendiente una decisión sobre el futuro de Lukaku
El Nápoles ha iniciado la pretemporada sin Lukaku. Si llega una oferta adecuada de la MLS o de otro club europeo, el Nápoles la aceptará. Lukaku debe decidir si sigue en Europa o si busca nuevos horizontes.
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