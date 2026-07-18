Según Tuttosport, Lukaku podría dejar Europa y fichar por la MLS. El New York City FC lo sigue tras su buen Mundial.

El Nápoles quiere venderlo para reducir su masa salarial y reforzar la plantilla bajo Massimiliano Allegri. El delantero está de vacaciones tras sus compromisos con la selección, mientras sus agentes analizan las ofertas. Varios clubes europeos aún lo siguen, pero el interés estadounidense añade un nuevo factor a la puja.







