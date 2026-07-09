Romario, exestrella de Brasil (70 partidos, 55 goles, campeón del mundo en 1994), vuelve a arremeter contra Carlo Ancelotti, seleccionador de la Seleção, eliminada en los octavos de final del Mundial por Noruega: «No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil, no hay posibilidad alguna. Si yo hubiera estado en la federación, habría entrado al vestuario, lo habría mandado al infierno y le habría rescindido el contrato de inmediato. El partido contra Noruega fue una vergüenza, incluso lo llevaría a los tribunales. No sé qué pretendía: sacó a Bruno Guimaraes para poner a Ederson de lateral, porque no convocó a otros. ¿Se lesiona un lateral y llama a un central? Aceptando que escaseen, ¿no hay nadie mejor que Ederson en esa posición?».
AFP
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Romario se muestra muy duro con Ancelotti: «Lo llevaría a los tribunales, le anularía el contrato»
El exdelantero, nacido en 1966, añade: «Tuvimos a Dunga, perdió y se fue. Tuvimos a Felipe Scolari, que ganó la Copa y se quedó. Luego llegó Tite, perdió, se quedó y volvió a perder. Ahora tenemos a este maldito Ancelotti, que ya perdió y seguirá haciéndolo. Ha cometido muchos errores en este Mundial y vosotros, de la prensa, calláis. Si fuera brasileño, ya lo habrías destrozado; como es extranjero, nadie dice nada».
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