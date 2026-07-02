El Inter se centra en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla de Chivu. Necesita al menos dos defensas y un lateral que sustituya a Dumfries. Fabrizio Romano ha comentado los movimientos del club.
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Romano – Inter: contactos directos con Chalobah. Khalaili es la prioridad, pero hay novedades desde la Premier
«El Inter fichará a dos defensas. Uno es Trevor Chalobah. Las negociaciones siguen; aún no hay acuerdo, pero el club trabaja con sus agentes. El Como ofreció 25 millones más bonificaciones, pero el Chelsealorechazó y pidemás. Por eso el Inter mantienevivo elinterés en Chalobah y descarta a Solet, cuyanegociación está parada.
«En cuanto a Khalaili, el Nápoles se adelantó y acordó con el jugador, pero Manna aún debe gestionar salidas. El Inter ya habló con sus agentes y con el Union Saint-Gilloise, y lo considera su prioridad, aunque se leofreció otro lateral derecho de la Premier».