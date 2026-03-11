Roman Abramovich no está obligado a donar la caridad la totalidad de los 2350 millones de libras esterlinas obtenidos por la venta del Chelsea, ya que más de la mitad de los fondos se destinan a una empresa de inversión

Según un informe de The Times, la larga saga en torno a los ingresos de la venta del Chelsea ha dado un giro dramático. Aunque el club se vendió a Blueco 22 Ltd por un precio total de 2500 millones de libras esterlinas, las cuentas de Fordstam Ltd revelan que Roman Abramovich está legalmente obligado a transferir solo unos 987 millones de libras esterlinas a una fundación benéfica. Esta cifra total de la venta se compone de un pago recibido de 2350 millones de libras esterlinas, una retención de 150 millones de libras esterlinas y 41,6 millones de libras esterlinas en concepto de gastos de transacción.

Esta cifra de ganancia neta supone un duro golpe para quienes esperaban que la suma total se destinara a ayuda humanitaria tras la invasión rusa de Ucrania. Los estados financieros de la empresa indican que Abramovich tiene la intención de donar los ingresos netos de la venta, una vez deducidas otras partidas del balance. Además, durante el ejercicio financiero se gastaron 1,24 millones de libras esterlinas simplemente en crear una estructura para gestionar esta donación, además de los honorarios legales y de auditoría.