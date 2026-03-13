Un día especial para la Roma y para la ciudad. La Asamblea Capitolina, a las 13:55 de hoy, ha aprobado definitivamente el PFTE (Proyecto de viabilidad técnico-económica) relativo al nuevo estadio de la Roma en Pietralata, reconociendo de nuevo su utilidad pública. Con esta votación se ha confirmado de hecho que el club ha asumido y respetado las indicaciones y prescripciones formuladas por las oficinas municipales tras la primera aprobación del interés público sobre el proyecto preliminar.
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Roma, ya se ha dado luz verde al nuevo estadio: el siguiente paso y cuándo estará listo
EL PRÓXIMO PASO
Ahora se inicia la segunda fase del trámite administrativo, que culminará en la Conferencia de Servicios decisoria. Este paso debería conducir, siguiendo el procedimiento de la administración provisional, antes del verano a las autorizaciones definitivas necesarias para la apertura de la obra y el posterior inicio de los trabajos. La Conferencia —que, desde su puesta en marcha, puede durar unos cuatro meses— contará con el análisis del proyecto del estadio por parte de todos los organismos implicados. Además del Ayuntamiento, participarán también la Región, la Superintendencia y las empresas que podrían verse afectadas por las obras, como Acea, Italgas y Trenitalia. El objetivo es iniciar las obras con la colocación de la primera piedra el próximo año, con motivo del centenario de la Roma, con la esperanza de que, en el futuro, el estadio de Pietralata pueda incluirse entre los candidatos para albergar algunos partidos de la Eurocopa 2032.
EL PROYECTO
El nuevo estadio ha sido diseñado para albergar a 60 605 espectadores e incluirá una grada con capacidad para unos 23 000 espectadores, destinada a convertirse en una de las más grandes e imponentes de Europa. Desde el punto de vista estético, la estructura se inspira en la tradición arquitectónica de la antigua Roma, incorporando también elementos simbólicos de la historia del club, como la inscripción «Roma 1927» y el escudo del club en las fachadas. En el interior del recinto se crearán además varios espacios abiertos también a la ciudad: un museo de unos 1.600 metros cuadrados, una tienda para aficionados de 1.800 metros cuadrados, una treintena de tiendas y más de 21.000 metros cuadrados dedicados a la hostelería y a eventos de congresos (MICE).
GUALTIERI
El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha hablado tras la asamblea celebrada esta tarde: «Es un día histórico no solo para los aficionados, sino también para los romanos. Estamos deseando ver el proyecto del estadio de la Roma hecho realidad. Roma contará con unas instalaciones modernas e integradas en el tejido urbano, capaces de aportar nuevos espacios verdes a la ciudad. El estadio será magnífico, listo para cobrar vida con la pasión de los aficionados romanistas y con la Eurocopa de 2032», añadió Gualtieri, quien destacó que «se devolverán a la ciudad 15 hectáreas de espacios públicos cubiertos. «Agradezco a la Roma, al presidente Friedkin, la considerable inversión que aporta a nuestra ciudad una nueva infraestructura deportiva sin gravar las finanzas públicas. Los costes de gestión y mantenimiento correrán íntegramente a cargo de la AS Roma». En su intervención, Gualtieri afirmó además que «los expresidentes Franco Sensi y Dino Viola estarían encantados con este paso».